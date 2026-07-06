Box Office: वीकएंड पर ‘अल्फा’ ने लगाई दहाड़, ‘वेलकम टू द जंगल’ का भी दिखा दम; जानें क्या रही ‘बेबी डू डाई डू’ की कमाई

इन दिनों थिएटर्स में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है. एक तरफ ‘अल्फा’, तो एक तरफ हुमा कुरैशी की ‘बेबी डू डाई डू’ सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है. बीता रविवार बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के लिए शुभ संकेत लेकर आया, क्योंकि सभी के कलेक्शन में बढ़त देखने को मिली. हालांकि, ‘अल्फा’ ने बाजी मारी. चलिए जानते हैं अन्य फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया.

अल्फा

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘अल्फा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 13.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 11.25 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि, आपको बता दें कि वीकएंड फिल्म ने 9 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. इस फिल्म ने अभी तक कुल 34 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

बेबी डू डाई डू

हुमा कुरैशी की फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत नहीं की थी. फिल्म को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस फिल्म ने वीकएंड पर 83 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 70 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक 1.81 करोड़ रुपये हो गया है.

वेलकम टू द जंगल

अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने वीकएंड पर शानदार कमाई की. इस फिल्म ने रविवार को 9.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शनिवार को 7.35 करोड़ रुपये कमाए थे. अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अभी तक कुल 114.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी जैसे अन्य कलाकार नजर आए हैं.

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने रविवार के दिन 1.25 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने 17 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कुल 92.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मा इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ ने रिलीज के रिलीज के 17वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.81 करोड़ रुपये कमाए. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अभी तक कुल 57.91 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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