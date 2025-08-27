Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई

Box Office 2025: इस बार कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। वहीँ जहाँ कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया तो वहीँ , बड़े बजट की फिल्मों ने न के बराबर कमाया। आज हम उन ही फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कम बजट में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बखेरा है। वहीं दूसरी ओर वो फिल्में जो बड़े बजट की होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं

इस फिल्म ने मचाया धमाल

आपको बता दें, कन्नड़ फिल्म ‘सु फ्रॉम सो’ 25 जुलाई को रिलीज़ हुई और बिना किसी प्रचार और प्रमोशन के ही, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर धूम मचा दी है। जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म ने अपने बजट से 25 गुना से भी ज़्यादा कमाई कर डाली है। वहीँ बिना किसी बड़े स्टार के बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। जेपी थुमिनाद ने इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। साथ ही, वह इसमें हीरो की भूमिका भी निभाते नज़र आए हैं। लोकप्रिय कन्नड़ स्टार राज बी. शेट्टी इस फिल्म के निर्माता हैं।

करोड़ों की फिल्म रही पीछे

इसके साथ ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 भी 450 करोड़ के बजट में बनी थी और इस फिल्म को भी खूब हाइप मिली थी। फिल्म को रिलीज़ हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 224.50 करोड़ का कलेक्शन किया और दुनिया भर में अब तक इसके खाते में 343.75 करोड़ जमा हो चुके हैं।

