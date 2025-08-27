Home > मनोरंजन > Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई

Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई

Box Office 2025: इस बार कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर  धमाल मचा दिया है। वहीँ जहाँ कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया तो वहीँ , बड़े बजट की फिल्मों ने न के बराबर कमाया। आज हम उन ही फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 09:54:00 IST

box office collection 2025
box office collection 2025

Box Office 2025: इस बार कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर  धमाल मचा दिया है। वहीँ जहाँ कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया तो वहीँ , बड़े बजट की फिल्मों ने न के बराबर कमाया। आज हम उन ही फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कम बजट में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बखेरा है। वहीं दूसरी ओर वो फिल्में जो बड़े बजट की होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं

इस फिल्म ने मचाया धमाल 

आपको बता दें, कन्नड़ फिल्म ‘सु फ्रॉम सो’ 25 जुलाई को रिलीज़ हुई और बिना किसी प्रचार और प्रमोशन के ही, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर धूम मचा दी है। जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म ने अपने बजट से 25 गुना से भी ज़्यादा कमाई कर डाली है। वहीँ बिना किसी बड़े स्टार के बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। जेपी थुमिनाद ने इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। साथ ही, वह इसमें हीरो की भूमिका भी निभाते नज़र आए हैं। लोकप्रिय कन्नड़ स्टार राज बी. शेट्टी इस फिल्म के निर्माता हैं।

जिम बना अखाड़ा! अंदर घुसा लड़कों का झुंड, Video में शख्स को रॉड से बेरहमी से पीटा

करोड़ों की फिल्म रही पीछे 

इसके साथ ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 भी 450 करोड़ के बजट में बनी थी और इस फिल्म को भी खूब हाइप मिली थी। फिल्म को रिलीज़ हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और यह अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 224.50 करोड़ का कलेक्शन किया और दुनिया भर में अब तक इसके खाते में 343.75 करोड़ जमा हो चुके हैं।

गर्म लोहे से… दलित छात्र के साथ ऐसी हैवानियत, आंध्र प्रदेश में दोस्तों ने ही किया खतरनाक कांड

Tags: Box Office Collectiongame changerwar 2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई
Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई
Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई
Box Office: हैवी बजट की इस फिल्म का नहीं चला जादू, पर कम लागत वाली इस फिल्म ने की छप्पर फाड़ कमाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?