Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर आज भी कुंडली मारकर बैठी है Saiyaara, बड़े-बड़े एक्टरों की फिल्म हो गई हवा

Box Office Collection: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इस हफ्ते फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ ने रविवार को रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर एक नया इतिहास रच दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म की रफ्तार बाकी सभी फिल्मों पर भारी पड़ी। 2022 के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित विजय राज की ‘उदयपुर फाइल्स’ ने अपने पहले सोमवार को 5 लाख का कलेक्शन किया। रविवार को इसने 50 लाख और अब तक कुल 1.54 करोड़ की कमाई की है। गंभीर विषय पर आधारित होने के कारण फिल्म को सीमित दर्शक मिल रहे हैं।

कैसा रहा अंदाज-2 का प्रदर्शन?

सुनील दर्शन की ‘अंदाज़ 2’ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है। फिल्म ने सोमवार को सिर्फ 4 लाख रुपये कमाए। तीन दिनों में इसने कुल मिलाकर सिर्फ 47 लाख रुपये कमाए हैं, जिससे इसके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा, महावतार नरसिम्हा की बात करें तो, एक बार फिर ‘महावतार नरसिम्हा’ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाई। रविवार को फिल्म ने 22.75 करोड़ रुपये की दमदार कमाई की और सोमवार को भी इसकी पकड़ कमज़ोर नहीं हुई। सोमवार को फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की और इसके साथ ही इसका कुल आंकड़ा 174.9 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। अब यह फिल्म साल 2025 की छठी सबसे बड़ी हिट बन गई है।

सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन

अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ ने शुरुआत में भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन अब इसकी गति धीमी पड़ती दिख रही है। रविवार को इसने 3.38 करोड़ और सोमवार को सिर्फ़ 1 करोड़ रुपये कमाए। कुल मिलाकर, फिल्म ने 12 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार 62 करोड़ की कमाई की है।

नहीं थम रहा सैय्यारा का कहर

अहान पांडे और अनित पड्डा की ‘सैय्यारा’ ने 25 दिनों में 538.25 करोड़ रुपये का ब्लॉकबस्टर आंकड़ा छू लिया है। फिल्म ने रविवार को 3.75 करोड़ और सोमवार को 1.35 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म का प्रदर्शन अभी भी स्थिर है और इसे साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिना जा रहा है।

धड़क 2 का कलेक्शन

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘धड़क 2’ बॉक्स ऑफिस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है। फिल्म ने रविवार को 1.75 करोड़ और सोमवार को 60 लाख की कमाई की। 10 दिनों में इसकी कुल कमाई 29.5 करोड़ तक पहुंच गई है।