Mahavatar Narsimha ने काटा बाकि फिल्मों का गर्दा, बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही ये फिल्म…सन ऑफ सरदार समेत बाकियों का हुआ पैकअप

Box office collection 11 August 2025: बॉलीवुड की कई फ़िल्में इस समय सिनेमाघरों में चल रही हैं। एक्शन कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा, एनिमेटेड फ़िल्में और रोमांटिक ड्रामा तक,फ़िल्में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं।

Published: August 12, 2025 09:46:00 IST

Box office collection 11 August 2025: अजय देवगन की सन ऑफ़ सरदार 2 और सिद्धांत चतुर्वेदी की धड़क 2, जो 1 अगस्त, 2025 को बॉक्स ऑफिस पर टकराई थीं। अश्विन कुमार की ड्रामा एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’, जो प्रह्लाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पौराणिक कथा पर आधारित है। इस फिल्म ने बाकी सभी रिलीज़ से बेहतर प्रदर्शन किया।
 
ऑफ़ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट

विजय कुमार अरोड़ा निर्देशित अजय देवगन और मृणाल ठाकुर अभिनीत ‘सन ऑफ़ सरदार 2’ ने दूसरे सोमवार को 1 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई 43 करोड़ रुपये हो गई। 

धड़क 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी अभिनीत धर्मा प्रोडक्शंस की धड़क 2 अपने ग्यारहवें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। शाज़िया इक़बाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दूसरे सोमवार को 60 लाख रुपये कमाए, इसकी कुल कमाई 21 करोड़ रुपये हो गई।

‘उदयपुर फाइल्स’

जो कई देरी के बाद  8 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, ने इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार दुनिया भर में 1.31 करोड़ रुपये की कमाई की। भरत एस. श्रीनेत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विजय राज के साथ निकुंज अग्रवाल, उदय अतरोलिया और प्रवीण अतुलकर भी हैं।

फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ 

अपनी रिलीज़ के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। अश्विन कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने तीसरे सोमवार को 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह अब तक इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 174.90 करोड़ रुपये हो गया है।

