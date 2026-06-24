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Box Office: मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘कॉकटेल 2’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ ने भरी हुंकार, ‘मां इंटी बंगारम’ हुई सुस्त

Box Office Collection: मंगलवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों के लिए शुभ समाचार रहा. तो कुछ को निराशा हाथ लगी. फिल्म 'कॉकटेल 2' और 'मैं वापस आऊंगा' के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला. वहीं, सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंटी बंगारम' सुस्त पड़ती दिखी. जानें अन्य फिल्मों की कमाई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 24, 2026 11:37:33 AM IST

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


सिनेमाघरों में दिखाई जा रही फिल्मों के लिए मंगलवार का दिन अक्सर शुभ समाचार लेकर आता है. लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई की, तो कुछ की बीते दिनों के मुकाबले रफ्तार कम रही. चलिए एक नजर डालते हैं सभी फिल्मों के कलेक्शन पर. क्या रही ‘कॉकटेल 2’ और ‘मैं वापस आऊंगा’ की कमाई? जानिए. 

कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ की मंगलवार को कमाई बढ़ी. इसने रिलीज के पांचवे दिन बॉक्स ऑफिस पर 6.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 6.35 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक कुल 60.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मां इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ थिएटर्स में 19 जून को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने मंगलवार को 3.50 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 4.10 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक 30.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मैं वापस आऊंगा

नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ अभिनीत फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का धीरे-धीरे कलेक्शन बढ़ता जा रहा है. बंटवारे पर बनी इस लव स्टोरी फिल्म की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है. इस फिल्म ने मंगलवार को 3.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 29.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है.

‘पेद्दी’

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ ने मंगलवार को 80 लाख रुपये कमाए. वहीं, इसने सोमवार को 83 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 235.90 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

है जवानी तो इश्क होना है

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगडे की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 19 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने मंगलवार को 15 लाख रुपये की कमाई की है. इसका टोटल कलेक्शन 50.87 करोड़ रुपये हो गया है।

यह खबर भी पढ़ें: इटली की किस फिल्म ने रचा इतिहास? 28 रीमेक बने और बॉलीवुड भी नहीं रहा अछूता; अक्षय कुमार की मूवी से है खास कनेक्शन

Tags: box officeBox Office Collection
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