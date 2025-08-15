इस दिन रिलीज होगी Border 2…हिंदूस्तान के लिए फिर पाकिस्तान से भिड़ते दिखेंगे सनी देओल, एक ही दहाड़ से पड़ोसी मुल्क में छा जाएगा मातम

Border 2 Release Date: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं इसके बाद अब एक्टर बॉर्डर 2 को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के अनाउंसमेंट ने ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया था। अब इस फिल्म का वह बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आज पूरा देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर सनी देओल के फैंस को एक खास तोहफा भी दिया है। आज बॉर्डर 2 के फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है।

बॉर्डर 2 की रिलीज डेट आई सामने

बॉर्डर 2 के पोस्टर काफी जबरदस्त बनाया गया है। सनी देओल भारतीय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। वह दुश्मनों पर आंखों में अंगारे लिए वार करते दिखाई दे रहे हैँ। सनी ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- हिंदूस्तान के लिए लड़ेंगे एक बार फिर…बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 22 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है।

सनी देओल का पोस्टर हुआ रिलीज



सनी देओल को पोस्टर पर फैंस काफी सारी बधाइयां दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- जय हिंद। दूसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा- एक बार फिर तबाही के लिए तैयार जाइए। एक और ने कमेंट कर लिखा- हिंदूस्तान जिंदाबाद।

काफी मजबूत है फिल्म का स्टार कास्ट