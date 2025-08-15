Home > मनोरंजन > इस दिन रिलीज होगी Border 2…हिंदूस्तान के लिए फिर पाकिस्तान से भिड़ते दिखेंगे सनी देओल, एक ही दहाड़ से पड़ोसी मुल्क में छा जाएगा मातम

Border 2 Release Date: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 15, 2025 11:39:56 IST

Border 2 Release Date: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं इसके बाद अब एक्टर बॉर्डर 2 को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के अनाउंसमेंट ने ही फैंस को एक्साइटेड कर दिया था। अब इस फिल्म का वह बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आज पूरा देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर सनी देओल के फैंस को एक खास तोहफा भी दिया है। आज बॉर्डर 2 के फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। 

बॉर्डर 2 की रिलीज डेट आई सामने 

बॉर्डर 2 के पोस्टर काफी जबरदस्त बनाया गया है। सनी देओल भारतीय सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। वह दुश्मनों पर आंखों में अंगारे लिए वार करते दिखाई दे रहे हैँ। सनी ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- हिंदूस्तान के लिए लड़ेंगे एक बार फिर…बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 22 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है। 

सनी देओल का पोस्टर हुआ रिलीज 

सनी देओल को पोस्टर पर फैंस काफी सारी बधाइयां दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- जय हिंद। दूसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा- एक बार फिर तबाही के लिए तैयार जाइए। एक और ने कमेंट कर लिखा- हिंदूस्तान जिंदाबाद। 
काफी मजबूत है फिल्म का स्टार कास्ट
15 अगस्त के खास मौके पर फिल्म की रिलीज डेट सामने आने से फैंस काफी खुश हैं। यह फिल्म अगले साल 26 जनवरी के मौके पर रिलीज होगी। सनी देओल के फैंस को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में सनी के साथ-साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे कई बड़े किरदार नजर आने वाले हैं। 

