बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. सोनाली सहगल और हिमांशु कोहली की फिल्म बूंदी रायता की पहला पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया है. खास बात यह है कि पहली बार इस फिल्म में हिंमाश और सोनाली स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. इससे पहले दोनों ने एक साथ कोई फिल्म नहीं की है. बूंदी रायता एक कॉमेडी फिल्म हैं.

आज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर बूंदी रायता का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. साथ ही तरण ने यह भी जानकारी दी है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. फिल्म का निर्देशन कमल चंद्रा कर रहे हैं और रवि एस गुप्ता इसे प्रोड्यूस करेंगे. वहीं कुलदीप भंडारी इसे को-प्रोड्यूस कर रहे हैं. राधिका जी फिल्म के बैनर तले इसका निर्माण किया जाएगा.

बूंदी रायता में सोनाली सहगल. हिमांश कोहली और रवि किशन अहम किरदार में नजर आएंगे. इनके साथ ही नीरज सूद, अल्का अमीन, राजेश शर्मा, कुलदीप भंडारी, नरेश वोहरा, तनुजा गुप्ता और इशलिन प्रसाद जैसे कलाकार भी फिल्म बूंदी रायता में कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे. बता दें कि बीते मंगलवार को फिल्म का मुहुर्त हुआ था.

#HimanshKohli, #SonnalliSeygall and #RaviKishan… First look poster of #BoondiRaita… Directed by Kamal Chandra… Produced by Ravi S Gupta… Filming begins. pic.twitter.com/bSqkN6Obrf

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 20, 2020