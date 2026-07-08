एआई के इस गंदे खेल का शिकार हुईं प्रीति जिंटा! कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को दिया ये अल्टीमेटम

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को एक बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेटा, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व वेबसाइट्स को कड़े निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रीति जिंटा के पर्सनल राइट्स का उल्लंघन करने वाले सभी एआई-जनरेटेड (AI-generated) डीपफेक वीडियो और छेड़छाड़ की गई डिजिटल सामग्री को तुरंत हटाया जाए. इसके साथ ही, अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स को खुद आगे बढ़कर ऐसे दुरुपयोग पर लगाम लगानी चाहिए. हाई कोर्ट का यह आदेश प्रीति जिंटा की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपनी छवि, प्रतिष्ठा और कॉपीराइट को नुकसान पहुंचाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग की थी.

फंडामेंटल राइट्स का सीधा उल्लंघन

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस माधव जे. जामदार की सिंगल-जज बेंच ने कहा, ‘याचिका में पेश किए गए तथ्यों और सबूतों को देखकर यह साफ है कि प्रीति जिंटा की छवि, तस्वीरों और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर बनाए गए डीपफेक कंटेंट से उनके व्यक्तित्व के अधिकार, पब्लिसिटी राइट्स और मोरल राइट्स का गंभीर उल्लंघन हुआ है. ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (1) (A) (बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी) और आर्टिकल 21 (सम्मान से जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार) से जुड़े हुए हैं.’

कोर्ट ने माना कि एक्ट्रेस को अंतरिम राहत देने के लिए उनके पास मजबूत आधार है.

सोशल मीडिया कंपनियों को कोर्ट की दो टूक

सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने मेटा और अन्य प्लेटफॉर्म्स को आड़े हाथों लेते हुए मौखिक रूप से कहा, ‘इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन होने के नाते आपको इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म का इस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है.’

अगर आप खुद ऐसे मामलों पर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो ये अपराधी डरेंगे और इससे आपकी ही साख बढ़ेगी. वरना, आप भी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाने के भागीदार बन रहे हैं.’

क्या हैं प्रीति जिंटा के वकील के तर्क?

प्रीति जिंटा की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड ने दलील दी कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और अनजान लोगों ने एक्ट्रेस के डीपफेक वीडियो, मीम्स, मॉर्फ्ड तस्वीरें और एआई-जनरेटेड चैटबॉट पर्सना बनाए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रीति जिंटा की मर्जी के बिना, उनके नाम या चेहरे का कमर्शियल इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। इससे न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि ‘कॉपीराइट एक्ट’ के तहत उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है.

मेटा (Meta) का पक्ष और कोर्ट की हिदायत

मेटा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें शिकायत में दिए गए लिंक्स को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, उन्होंने एक व्यावहारिक दिक्कत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भविष्य में एक्ट्रेस किसी ऐसे लिंक को हटाने की मांग करती हैं जिसमें कुछ वास्तविक तस्वीरें भी शामिल हों, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसी स्थिति में वे अपनी आपत्ति प्रीति जिंटा और उनकी लीगल टीम को बताएंगे.

इस पर बेंच ने कहा कि दोनों पक्ष भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोबारा हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं. साथ ही, जस्टिस जामदार ने याद दिलाया कि IT Rules, 2021 के नियम 3 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पहले से ही सतर्कता और जिम्मेदारी बरतने का प्रावधान है.

कतार में और भी हैं कई बड़े सितारे

अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारों को बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचने वाली प्रीति जिंटा अकेली हस्ती नहीं हैं. पिछले दो सालों में कोर्ट ने कई अन्य हस्तियों को भी ऐसी ही राहत दी है, जिनमें कार्तिक आर्यन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा और शिल्पा शेट्टी, दिग्गज गायिका दिवंगत आशा भोसले और सिंगर अरिजीत सिंह शामिल हैं