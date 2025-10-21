Zeenat Aman को मारा-पीटा, आंख फोड़ दी, BF की हैवानियत का गवाह बना एक्टर, बताई खौफनाक कहानी

Zeenat Aman Sanjay Khan controversy: जीनत अमान (Zeenat Aman) अपने दौर की चर्चित एक्ट्रेस में से एक थीं. जीनत ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था जिनमें- सत्यम शिवम् सुन्दरम, कुर्बानी, डॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, रोटी कपड़ा और मकान और लावारिस जैसी फ़िल्में शामिल हैं. जीनत ना सिर्फ फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बड़ी कंट्रोवर्सी के चलते भी खूब चर्चाओं में आई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) ने जीनत अमान के साथ मारपीट की थी जिसके चलते उनकी एक आंख फूट गई थी, यहां तक कि उन्हें चोटें भी आई थीं. अब इस पूरे एपिसोड पर वेटरन एक्टर दीपक पराशर (Deepak Parashar) ने चुप्पी तोड़ी है.

दीपक और जीनत की दोस्ती से संजय को हुआ कन्फ्यूजन

विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में दीपक ने कहा, ‘ये उस समय की बात है जब हम फिल्म इंसाफ का तराजू की शूटिंग कर रहे थे. उस समय जीनत और संजय का रिश्ता टूटने की कगार पर था. वो ब्रेकअप के दौर से गुजर रहीं थीं. हम अच्छे दोस्त थे, ऐसे में उन्हें मुझमें वो सहारा दिखा जिसके साथ वो अपना दुःख दर्द बांट सकती थीं. हालांकि, संजय ने हमारी दोस्ती को गलत समझा, उन्हें लगा कि जीनत और मेरे बीच कुछ चल रहा है.



…और मारपीट में चली गई जीनत की आंख

दीपक पराशर बताते हैं कि, ‘फिर वो अनफॉर्चूनेट घटना हुई, उनके पास सुबह 11 बजे मुंबई से कॉल आया. जीनत, संजय से मिलने मुंबई के ताज होटल गईं और इन दोनों के बीच कुछ हुआ. या तो उन्हें धक्का दिया गया था या मारा-पीटा गया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने चोपड़ा साहब को कॉल किया और बताया कि उन्हें हैरास किया गया है, चोटें आई हैं. उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उन्हें जूते से, छड़ी से या तलवार से पीटा गया उन्होंने ये डिग्निटी बनाए रखी थी. बताते चलें कि इस घटना के कुछ ही समय बाद पता चला था कि जीनत की दाईं आंख फूट गई थी.