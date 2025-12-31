Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट

Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट

2025 Horror Movies: इन फिल्मों ने लोककथाओं, सामाजिक संदेशों, माइथोलॉजी और मनोवैज्ञानिक डर को जोड़कर एक नया अनुभव दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 31, 2025 3:00:42 AM IST

Top Horror Movies of 2025
Top Horror Movies of 2025


Horror Movies of 2025: साल 2025 भारतीय सिनेमा में हॉरर और रोमांच का साल साबित हुआ. इस दौरान हॉरर जॉनर ने न सिर्फ सिनेमाघरों में बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. दर्शकों को केवल डराने तक सीमित न रहते हुए, इन फिल्मों ने लोककथाओं, सामाजिक संदेशों, माइथोलॉजी और मनोवैज्ञानिक डर को जोड़कर एक नया अनुभव दिया.

You Might Be Interested In

खास तौर पर साउथ इंडियन सिनेमा ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों को हॉरर के साथ पिरोकर इस जॉनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

छोरी 2

इस डरावने साल की शुरुआत 11 अप्रैल 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ‘छोरी 2’ से हुई. नुसरत भरूचा और सोहा अली खान स्टारर यह फिल्म पहले भाग की तरह ही अलौकिक और साइकोलॉजिकल हॉरर से भरपूर रही. बेटी को बचाने के लिए एक मां की संघर्षपूर्ण कहानी और सामाजिक संदेश ने इसे खास बनाया. फिल्म को हॉरर के साथ संवेदनशील मुद्दों को उठाने के लिए सराहा गया.

You Might Be Interested In

द भूतनी

इसके बाद 1 मई को सिनेमाघरों में आई ‘द भूतनी’, जो एक हॉरर-कॉमेडी थी. संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी स्टारर इस फिल्म में कॉलेज कैंपस और वर्जिन ट्री से जुड़ी भूतिया कहानी दिखाई गई. डर और कॉमेडी के मिश्रण ने दर्शकों को हल्का-फुल्का मनोरंजन दिया, हालांकि कई लोगों ने इसे हॉरर से ज्यादा कॉमेडी माना.

मां

27 जून को रिलीज हुई काजोल की फिल्म ‘मां’ एक माइथोलॉजिकल हॉरर थी. इसमें काजोल ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए देवी काली का रूप धारण करती है. गांव की लोककथाओं, डेमोनिक कर्स और मातृत्व की भावना के मेल ने फिल्म को प्रभावशाली बनाया. काजोल की दमदार एक्टिंग को खास तौर पर सराहा गया.

डाइस इरा

हैलोवीन के मौके पर 31 अक्टूबर को मलयालम हॉरर थ्रिलर ‘डाइस इरा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई. प्रणव मोहनलाल स्टारर इस फिल्म ने एक अमीर आर्किटेक्ट के जीवन में घटती सुपरनैचुरल घटनाओं को रोमांचक ढंग से दिखाया. बाद में 5 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के बाद यह साल की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में शामिल हो गई.

बारामूला

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आई ‘बारामूला’ ने हॉरर को इमोशनल गहराई दी. कश्मीर में बच्चों के गायब होने की जांच और एक पुलिस अधिकारी के घर से जुड़े रहस्यों ने दर्शकों को बांधे रखा. अलग कहानी और डरावने दृश्यों ने इसे खास बनाया.

इसके अलावा ‘थामा’ जैसी हॉरर-कॉमेडी ने भी 2025 में दर्शकों का दिल जीता. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर यह फिल्म हल्के अंदाज में डर और मनोरंजन का संतुलन पेश करती है और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

कुल मिलाकर, 2025 ने साबित कर दिया कि हॉरर जॉनर भारतीय दर्शकों के बीच अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि दमदार कहानी और विविधता के लिए भी पसंद किया जा रहा है.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई जारी, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड; 1100 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार

You Might Be Interested In
Tags: 2025 horror filmsBaramullachhorii 2dies iraehorror movies of 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट
Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट
Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट
Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट