Horror Movies of 2025: 6 हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को दर्शकों को कांपने पर किया मजबूर, यहां देखें लिस्ट

Horror Movies of 2025: साल 2025 भारतीय सिनेमा में हॉरर और रोमांच का साल साबित हुआ. इस दौरान हॉरर जॉनर ने न सिर्फ सिनेमाघरों में बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. दर्शकों को केवल डराने तक सीमित न रहते हुए, इन फिल्मों ने लोककथाओं, सामाजिक संदेशों, माइथोलॉजी और मनोवैज्ञानिक डर को जोड़कर एक नया अनुभव दिया.

खास तौर पर साउथ इंडियन सिनेमा ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों को हॉरर के साथ पिरोकर इस जॉनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

छोरी 2

इस डरावने साल की शुरुआत 11 अप्रैल 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ‘छोरी 2’ से हुई. नुसरत भरूचा और सोहा अली खान स्टारर यह फिल्म पहले भाग की तरह ही अलौकिक और साइकोलॉजिकल हॉरर से भरपूर रही. बेटी को बचाने के लिए एक मां की संघर्षपूर्ण कहानी और सामाजिक संदेश ने इसे खास बनाया. फिल्म को हॉरर के साथ संवेदनशील मुद्दों को उठाने के लिए सराहा गया.

द भूतनी

इसके बाद 1 मई को सिनेमाघरों में आई ‘द भूतनी’, जो एक हॉरर-कॉमेडी थी. संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी स्टारर इस फिल्म में कॉलेज कैंपस और वर्जिन ट्री से जुड़ी भूतिया कहानी दिखाई गई. डर और कॉमेडी के मिश्रण ने दर्शकों को हल्का-फुल्का मनोरंजन दिया, हालांकि कई लोगों ने इसे हॉरर से ज्यादा कॉमेडी माना.

मां

27 जून को रिलीज हुई काजोल की फिल्म ‘मां’ एक माइथोलॉजिकल हॉरर थी. इसमें काजोल ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए देवी काली का रूप धारण करती है. गांव की लोककथाओं, डेमोनिक कर्स और मातृत्व की भावना के मेल ने फिल्म को प्रभावशाली बनाया. काजोल की दमदार एक्टिंग को खास तौर पर सराहा गया.

डाइस इरा

हैलोवीन के मौके पर 31 अक्टूबर को मलयालम हॉरर थ्रिलर ‘डाइस इरा’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई. प्रणव मोहनलाल स्टारर इस फिल्म ने एक अमीर आर्किटेक्ट के जीवन में घटती सुपरनैचुरल घटनाओं को रोमांचक ढंग से दिखाया. बाद में 5 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के बाद यह साल की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में शामिल हो गई.

बारामूला

7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आई ‘बारामूला’ ने हॉरर को इमोशनल गहराई दी. कश्मीर में बच्चों के गायब होने की जांच और एक पुलिस अधिकारी के घर से जुड़े रहस्यों ने दर्शकों को बांधे रखा. अलग कहानी और डरावने दृश्यों ने इसे खास बनाया.

इसके अलावा ‘थामा’ जैसी हॉरर-कॉमेडी ने भी 2025 में दर्शकों का दिल जीता. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर यह फिल्म हल्के अंदाज में डर और मनोरंजन का संतुलन पेश करती है और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

कुल मिलाकर, 2025 ने साबित कर दिया कि हॉरर जॉनर भारतीय दर्शकों के बीच अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि दमदार कहानी और विविधता के लिए भी पसंद किया जा रहा है.

