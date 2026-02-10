Yash Toxic Controversy: टीजर के बाद एक और विवाद में फंसी यश की ‘टॉक्सिक’, रिलीज से पहले ही पुलिस ने दर्ज की एफआईआर; जानें क्या है पूरा मामला?

Yash’s Toxic Controversy: यश स्टारर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. रिलीज़ से पहले एनवायरनमेंटल डैमेज को लेकर एक गंभीर कॉन्ट्रोवर्सी फिर से सामने आई है. यह विवाद उन आरोपों पर है कि मेकर्स, KVN प्रोडक्शंस ने बेंगलुरु में जंगल की ज़मीन पर एक बड़ा फ़िल्म सेट बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ों को गैर-कानूनी तरीके से काटा.

फ़िल्म सेट बनाने में काट डाले सैकड़ों पेड़

यह कॉन्ट्रोवर्सी असल में 2024 में शुरू हुई थी, लेकिन फ़िल्म के प्रीमियर के पास आते ही इसने नया ज़ोर पकड़ लिया है. कर्नाटक फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ज़मीन पर हरियाली साफ़ करने के दावों के बाद FIR दर्ज की है. सबूत के तौर पर दी गई सैटेलाइट इमेजरी में कथित तौर पर फ़िल्म सेट बनने से पहले और बाद में जंगल की छतरी में काफ़ी फ़र्क दिखता है.

कर्नाटक सरकार हुई सख्त, होगी कार्रवाई

कर्नाटक के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, जिन्होंने खुद साइट का इंस्पेक्शन किया था, ने मीडिया को दिए एक बयान में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने बताया, “मैंने खुद उस ज़मीन का दौरा किया जहाँ टॉक्सिक फ़िल्म की शूटिंग हो रही है – HMT के अधिकार क्षेत्र में जंगल की ज़मीन पर फ़िल्म की शूटिंग के लिए सैकड़ों पेड़ गैर-कानूनी तरीके से काटे गए हैं, जो सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है – हम नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करेंगे. बिना कानूनी इजाज़त के जंगल की ज़मीन में पेड़ काटना सज़ा के लायक अपराध है.”

फ़िल्म के टीज़र को लेकर विवाद

इस बीच, पर्यावरण का मुद्दा ही फ़िल्म के सामने आने वाली अकेली रुकावट नहीं है. कुछ हफ़्ते पहले, आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने फ़िल्म के टीज़र के बारे में राज्य महिला आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें इसके कंटेंट पर चिंता जताई गई थी. इन चिंताओं को दूर करते हुए, CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने साफ़ किया कि चूँकि टीज़र एक डिजिटल एसेट के तौर पर रिलीज़ किया गया था, इसलिए यह स्टैंडर्ड बोर्ड सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस से नहीं गुज़रा था.

यश की टॉक्सिक के बारे में

गीतू मोहनदास द्वारा डायरेक्टेड, टॉक्सिक रिकॉर्ड तोड़ने वाली KGF सीरीज़ के बाद यश की पहली फ़िल्म है. फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कई स्टार्स हैं. यह फिल्म रणवीर सिंह की धुरंधर: पार्ट 2 के साथ थिएटर में बड़ी टक्कर के लिए तैयार है.

