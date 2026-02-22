‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर बवाल, रिलीज से पहले बढ़ा विवाद; एल्विश यादव ने जानें इसपर क्या कहा?

Yadav Ji Ki Love Story Controversy: सिनेमा इंडस्ट्री में इन दिनों फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन टीजर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आते ही इसे लेकर विरोध शुरू हो गया. फिल्म के टाइटल और कुछ कथित आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर यादव समुदाय के कई संगठनों ने कड़ा एतराज जताया है. विरोध इतना बढ़ गया है कि अब फिल्म की रिलीज पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. शुरुआत में यह सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन जल्द ही कुछ समुदाय प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि फिल्म में यादव समाज की छवि को गलत ढंग से पेश किया गया है. उनका कहना है कि ‘यादव जी’ शब्द का इस्तेमाल जिस संदर्भ में किया गया है, वह सम्मानजनक नहीं है. साथ ही, टीजर में दिखाए गए कुछ व्यवहार और संवाद समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं.

समाज के नेताओं और संगठनों ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने या संशोधित करने की मांग की है. उनका कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी भी समुदाय की पहचान और सम्मान से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा. कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है, जिससे फिल्म की रिलीज पर सीधा असर पड़ सकता है.

एल्विश यादव की एंट्री से बढ़ा मुद्दा

विवाद तब और चर्चा में आ गया जब बिग बॉस ओटीटी विजेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी. चूंकि वे स्वयं यादव समुदाय से आते हैं और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए उनका बयान अहम माना गया. उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि यदि फिल्म की कहानी से समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो निर्माताओं को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी की भावनाओं की कीमत पर मनोरंजन उचित नहीं है और उम्मीद जताई कि मेकर्स समय रहते समाधान निकालेंगे.

एल्विश के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई. कुछ लोगों ने उनके संतुलित रुख की सराहना की, तो कुछ ने इसे रचनात्मक समाधान की दिशा में पहला कदम बताया.

सेंसर बोर्ड और मेकर्स पर दबाव

फिल्म की रिलीज में अब बहुत कम समय बचा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्माता सेंसर बोर्ड के जरिए विवादित हिस्सों में बदलाव करेंगे या फिर कानूनी रास्ता अपनाएंगे. फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस तरह के विवाद कई बार फिल्म को अतिरिक्त पब्लिसिटी दिला देते हैं, लेकिन यदि विरोध ज्यादा उग्र हो जाए तो थिएटर मालिक और वितरक भी पीछे हट सकते हैं.

अगर मेकर्स समुदाय की मांगों को नजरअंदाज करते हैं, तो प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. वहीं, अगर वे बदलाव करते हैं तो रिलीज में देरी या अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है.

बॉक्स ऑफिस पर संभावित असर

ऐसे विवादों का सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ता है. शुरुआत में विवाद फिल्म को चर्चा में ला सकता है, लेकिन अगर समुदाय का विरोध जारी रहता है, तो कई क्षेत्रों में स्क्रीनिंग प्रभावित हो सकती है. दर्शकों का एक वर्ग फिल्म देखने से बच सकता है, जिससे ओपनिंग कलेक्शन कमजोर पड़ सकता है.

हालांकि, कुछ मामलों में विवाद जिज्ञासा भी पैदा करता है और दर्शक खुद फिल्म देखकर सच जानना चाहते हैं. इसलिए अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मेकर्स स्थिति को कैसे संभालते हैं और क्या वे सभी पक्षों के बीच संतुलन बना पाते हैं.

Box Office Collection: ‘अस्सी’ और ‘दो दीवाने शहर में’ किसने मारी बाजी? जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या है शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियों’ का हाल?