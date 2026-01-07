क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा

Dhurandhar Fa9la Song: इस साल फिल्म धुरंधर के गाने काफी चर्चा में रहे. लगभग हर गाना लोगों की पसंद बना, लेकिन एक गाना ऐसा रहा जिसने सबसे ज्यादा बात बटोरी. ये गाना था फ्लिपेराची का फस्ला (Fa9la). भले ही इसके बोल ज्यादातर भारतीय लोगों को पूरी तरह समझ में न आए हों, फिर भी इस गाने पर सोशल मीडिया पर खूब रील्स बनीं और लोगों ने इसे जमकर एंजॉय किया.

धुरंधर 2 को लेकर बढ़ती उम्मीदें

अब जब ज्यादातर लोग धुरंधर देख चुके हैं, तो सभी की नजर इसके दूसरे भाग पर टिकी है. लोगों को लग रहा है कि जिस तरह पहले पार्ट में एक अलग तरह का गाना देखने को मिला, वैसे ही धुरंधर 2 में भी कुछ खास जरूर होगा. खासकर ये सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या फ्लिपेराची का कोई नया गाना फिर से सुनने को मिलेगा.

फ्लिपेराची ने क्या कहा?

फ्लिपेराची ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि उन्हें मिल रहा प्यार उनके लिए हैरान करने वाला है. उन्होंने कहा कि रोजाना बहुत सारे लोग उन्हें मैसेज कर रहे हैं और गानों में टैग कर रहे हैं. उनके मुताबिक लोग इस गाने को दिल से एंजॉय कर रहे हैं.

जब उनसे धुरंधर 2 में गाने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ न कुछ हो सकता है. उन्होंने इसे सरप्राइज ही रहने देना बेहतर समझा.

कौन हैं फ्लिपेराची?

फ्लिपेराची का असली नाम हुस्साम असीम है. वो बहरीन के रहने वाले हैं. कुछ कारणों की वजह से वो खुद धुरंधर फिल्म नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्हें अक्षय खन्ना बहुत पसंद हैं. फ्लिपेराची ने ये भी कहा कि भारत में लोग शायद गाने के शब्द न समझ पाएं, फिर भी जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उससे वो बेहद खुश हैं.

अचानक शुरू हुआ डांस सीन

धुरंधर के इस गाने से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए हैं. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने बताया था कि शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना पूरे समय काफी सीरियस थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इस सीन में डांस करेंगे. डांस अचानक शुरू हुआ और फिर वहां मौजूद सभी लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए.

शायद इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसमें कुछ अलग था. भाषा अलग होने के बावजूद इसकी धुन और एनर्जी ने लोगों को जोड़ दिया. यही वजह है कि फस्ला सिर्फ एक गाना नहीं रहा, बल्कि धुरंधर की पहचान बन गया.