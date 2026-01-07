Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा

क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा

Dhurandhar Song: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हर किसी को काफी पसंद आई है और लोग फिल्म के गाने को लेकर भी काफी बाते कर रहे हैं. इस फिल्म का गाना फस्ला काफी फेमस हुआ तो क्या अब सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ होगा-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 2:30:42 PM IST

dhurandhar 2
dhurandhar 2


Dhurandhar Fa9la Song: इस साल फिल्म धुरंधर के गाने काफी चर्चा में रहे. लगभग हर गाना लोगों की पसंद बना, लेकिन एक गाना ऐसा रहा जिसने सबसे ज्यादा बात बटोरी. ये गाना था फ्लिपेराची का फस्ला (Fa9la). भले ही इसके बोल ज्यादातर भारतीय लोगों को पूरी तरह समझ में न आए हों, फिर भी इस गाने पर सोशल मीडिया पर खूब रील्स बनीं और लोगों ने इसे जमकर एंजॉय किया.

You Might Be Interested In

 धुरंधर 2 को लेकर बढ़ती उम्मीदें

अब जब ज्यादातर लोग धुरंधर देख चुके हैं, तो सभी की नजर इसके दूसरे भाग पर टिकी है. लोगों को लग रहा है कि जिस तरह पहले पार्ट में एक अलग तरह का गाना देखने को मिला, वैसे ही धुरंधर 2 में भी कुछ खास जरूर होगा. खासकर ये सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या फ्लिपेराची का कोई नया गाना फिर से सुनने को मिलेगा.

 फ्लिपेराची ने क्या कहा?

फ्लिपेराची ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि उन्हें मिल रहा प्यार उनके लिए हैरान करने वाला है. उन्होंने कहा कि रोजाना बहुत सारे लोग उन्हें मैसेज कर रहे हैं और गानों में टैग कर रहे हैं. उनके मुताबिक लोग इस गाने को दिल से एंजॉय कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

जब उनसे धुरंधर 2 में गाने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ न कुछ हो सकता है. उन्होंने इसे सरप्राइज ही रहने देना बेहतर समझा.

 कौन हैं फ्लिपेराची?

फ्लिपेराची का असली नाम हुस्साम असीम है. वो बहरीन के रहने वाले हैं. कुछ कारणों की वजह से वो खुद धुरंधर फिल्म नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उन्हें अक्षय खन्ना बहुत पसंद हैं. फ्लिपेराची ने ये भी कहा कि भारत में लोग शायद गाने के शब्द न समझ पाएं, फिर भी जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उससे वो बेहद खुश हैं.

अचानक शुरू हुआ डांस सीन

धुरंधर के इस गाने से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए हैं. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने बताया था कि शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना पूरे समय काफी सीरियस थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इस सीन में डांस करेंगे. डांस अचानक शुरू हुआ और फिर वहां मौजूद सभी लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए.

शायद इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसमें कुछ अलग था. भाषा अलग होने के बावजूद इसकी धुन और एनर्जी ने लोगों को जोड़ दिया. यही वजह है कि फस्ला सिर्फ एक गाना नहीं रहा, बल्कि धुरंधर की पहचान बन गया.

You Might Be Interested In
Tags: akshay khannaDhurandhar 2Dhurandhar Fa9la SongDhurandhar song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026
क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा
क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा
क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा
क्या धुरंधर 2 में भी होगा Fa9la जैसा गाना? फ्लिपेराची ने किया खुलासा