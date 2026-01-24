Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Explainer: क्यों सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल? यहां जानें इसकी वजह

Explainer: क्यों सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल? यहां जानें इसकी वजह

Why Lookalikes Go Viral: बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. सेलिब्रिटी जैसे दिखने वाले लोग तुरंत दिलचस्प बन जाते हैं. स्टार्स से मिलते-जुलते होने के कारण फैंस भी अक्सर इन लोगों में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 24, 2026 2:15:22 PM IST

Explainer: क्यों सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल? यहां जानें इसकी वजह


Why Lookalikes Go Viral: बॉलीवुड के हमशक्ल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. वह लोगों के लिए एक ऑब्सेशन बन जाते हैं. फिर चाहे वह कैटरीना कैफ की डबल ट्रेंडिंग हो या आलिया भट्ट की हमशक्ल रातों रात वायरल हो जाते हैं. सितारों से मिलते-जुलते दिखने के कारण यह लोगों का ध्यान खींचने में अक्सर सफल हो जाते हैं. भारत के सेलिब्रिटी कल्चर और सोशल मीडिया एल्गोरिदम एकदम मिक्स सा है.

वायरैलिटी के पीछे की साइकोलॉजी

दिमाग जान-पहचान पर रिएक्ट करने के लिए बना होता है. जब लोग शाहरुख खान या आलिया भट्ट या किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी जैसे दिखने वाले किसी अजनबी को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह उन्हें जानते हैं, जिसके कारण सरप्राइज और खुशी का यह मिक्स देखने वाले लोगों के इस तरह का कंटेंट शेयर करने के लिए मजबूर कर देता है. जिसके कारण यह हमशक्ल जल्दी वायरल और मशहूर हो जाते हैं. 

बॉलीवुड का फैन कल्चर

भारत में बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ एंटरटेनर नहीं हैं. वे कल्चरल आइकॉन हैं जो फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल को आकार देते हैं. एक हमशक्ल फैन्स और उनके आइडल्स के बीच एक पुल जैसा लगता है. यह
इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जल्दी, ध्यान खींचने वाली क्लिप्स पर चलते हैं. हमशक्ल कंटेंट इस इकोसिस्टम के लिए खास तौर पर बनाया गया है क्योंकि यह तुरंत पहचाना जा सकें. कुछ यूजर्स ऐसे कंटेंट से जुडते हैं, तो एल्गोरिदम इसे बढा देते हैं, और कुछ ही घंटों में इसे लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं.

बॉलीवुड स्टार्स के फेमस हमशक्ल 

  • अलीना राय (कैटरीना कैफ की हमशक्ल): अलीना TikTok और Instagram पर फेमस हुईं. 
  • सेलेस्टी बैरागी (आलिया भट्ट की हमशक्ल): सेलेस्टी असम की रहने वाली हैं, और  उन्हें आलिया भट्ट की हमशक्ल के तौर पर जाना जाता है.
  • इब्राहिम कादरी (शाहरुख खान के हमशक्ल): इब्राहिम कादरी की SRK से शक्ल की वजह से इंस्टाग्राम पर उनके 2.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

सेलिब्रिटी-ड्रिवन इकॉनमी 

कई हमशक्लों के लिए वायरल होना 15 मिनट की फेम से कहीं ज्यादा है. यह असली मौकों में बदल सकता है. कुछ को कमर्शियल, इवेंट या रीजनल फिल्मों के लिए काम मिल जाता है.

क्यों वायरल होते हैं हमशक्ल? 

बॉलीवुड के हमशक्ल इसलिए वायरल होते रहते हैं क्योंकि उनमें तीन पावरफुल एलिमेंट्स का मेल होता है. इंडिया का सिनेमा के लिए प्यार, सोशल मीडिया की नई चीजों की चाहत और पहचान की साइकोलॉजी. ऐसे देश में जहां स्टार्स की पूजा होती है, उनकी मौजूदगी की थोडी सी भी झलक हेडलाइन बन सकती है. 

Explainer: क्यों सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं बॉलीवुड सितारों के हमशक्ल? यहां जानें इसकी वजह

