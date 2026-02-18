Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salman Khan: सलमान को कैसी लड़की चाहिए? क्यों नहीं कर रहे ‘भाईजान’ शादी, खुद पिता सलीम खान ने खोला था राज़

Why is Salman Khan not getting married: देश भर के फैंस मशहूर राइटर सलीम खान के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, जिन्हें मंगलवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था. सलीम खान के परिवार के कई सदस्यों के साथ.

By: Heena Khan | Published: February 18, 2026 1:48:36 PM IST

Why is Salman Khan not getting married: देश भर के फैंस मशहूर राइटर सलीम खान के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, जिन्हें मंगलवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था. सलीम खान के परिवार के कई सदस्यों के साथ, सलमान खान भी हॉस्पिटल पहुंचे और परिवार जिस मुश्किल समय से गुज़र रहा है, उसमें वो काफ़ी परेशान दिखे. सलीम खान और उनके पहले बेटे सलमान के बीच के अनकहे रिश्ते के बारे में इतने सालों में बहुत कुछ कहा गया है. सलमान के कुंवारे रहने की वजह बताने से लेकर यह बताने तक कि एक बार उन्होंने एक्टर से लगभग छह महीने तक बात क्यों नहीं की, सलीम ने कई मौकों पर सलमान के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है. इस बीच, सलमान ने भी पहले सलीम के हेलेन से दूसरी शादी करने के बाद अपनी नाराज़गी और इमोशनल उथल-पुथल ज़ाहिर की है. आइए ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर नज़र डालते हैं.’

क्यों बदलते हैं गर्लफ्रेंड्स सलमान खान ? 

कोमल नाहटा के साथ एक पुरानी बातचीत में, सलीम खान ने सलमान के शादी से बचने के कारण के बारे में बात की और बताया कि कैसे स्टार एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो घर और बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन साथ ही, वो उन हीरोइनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो एम्बिशियस होती हैं. उन्होंने कहा, “उनकी सोच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यही एक कारण है कि उन्होंने शादी नहीं की है. सलमान ज़्यादातर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, जो ज़्यादातर, बहुत एक्साइटिंग और गुड-लुकिंग लोग होते हैं और साथ काम करते समय एक अट्रैक्शन होता है. लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो उसी माहौल में काम करते हैं और 90% बार यह उनकी फिल्म की हीरोइन होती है. तो, कमिटमेंट हो जाता है और वो प्यार में पड़ जाते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो भी औरतें हैं उनका मकसद है कि करियर बनाना है और खास पोजीशन पर पहुंचना है. इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सलमान शादी करके उन्हें घर पर बिठाना चाहते हैं.”

सलमान को कैसी लड़की चाहिए 

सलीम खान कहते हैं कि सलमान कैसे चाहते हैं कि उनकी पार्टनर बच्चों और घर का ध्यान रखे, यह बताते हुए सलीम ने कहा, “अब जब कमिटमेंट शुरू हो गया है और वो एक-दूसरे से मिलने लगे हैं, तो वो उन्हें बदलने की कोशिश करता है और उनमें अपनी माँ को देखता है. यह मुमकिन नहीं है. वो चाहता है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़े जैसे उसकी मां उनके लिए करती थी. वो चाहता है कि वो बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, उनसे उनका होमवर्क करवाए, वो चाहता है कि वो वे सभी नॉर्मल काम करे जो एक माँ घर पर करती है. इसलिए, अगर वो फिल्मों में काम करने वाली लड़की से यह उम्मीद करता है, तो यह मुमकिन नहीं है. अगर लड़की कोशिश भी करे, तो यह मुमकिन नहीं है.”

