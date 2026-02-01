Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पंकज त्रिपाठी ने क्यों मनोज बाजपेयी की चप्पलें रख लीं थी अपने पास? मिर्ज़ापुर के कालीन भैया ने खुद बताई वजह; वीडियो हो रहा वायरल

पंकज त्रिपाठी ने क्यों मनोज बाजपेयी की चप्पलें रख लीं थी अपने पास? मिर्ज़ापुर के कालीन भैया ने खुद बताई वजह; वीडियो हो रहा वायरल

Viral Video: मनोज बाजपेयी ने बताया कि एक बार पंकज ने उनसे कबूल किया था कि उन्होंने उनकी चप्पल ले ली थी, जब वे अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ़ वासेपुर' में साथ काम कर रहे थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 1, 2026 10:08:10 PM IST

Pankaj Tripathi-Manoj Bajpayee Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी की चप्पल रखने की बात कबूल कर रहे हैं, ये वायरल वीडियो उस समय का है जब, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी ‘द कपिल शर्मा शो’ में आए थे, जहाँ पंकज त्रिपाठी ने बताया था कि वह मनोज बाजपेयी की कितनी इज़्ज़त करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं.
शो में, मनोज बाजपेयी ने बताया कि एक बार पंकज ने उनसे कबूल किया था कि उन्होंने उनकी चप्पल ले ली थी, जब वे अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’ में साथ काम कर रहे थे.

इस घटना के बारे में बताते हुए, पंकज त्रिपाठी ने बताया कि जब वह पटना के होटल मौर्य में किचन सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, तब मनोज बाजपेयी वहाँ गेस्ट के तौर पर रुके थे. बाजपेयी के होटल से चेक-आउट करने के बाद, ‘मिर्ज़ापुर’ स्टार को पता चला कि वह अपनी चप्पल लेना भूल गए हैं. जब त्रिपाठी को इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने हाउसकीपिंग स्टाफ से चप्पल उन्हें देने के लिए कहा ताकि वह उसे एक यादगार चीज़ के तौर पर रख सकें.



इस घटना को बताते हुए पंकज त्रिपाठी भावुक हो गए. उन्हें रोते हुए देखकर, मनोज बाजपेयी उठे और उन्हें गले लगा लिया. “एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊँ में अपना पैर डाल लूँगा,” त्रिपाठी ने कहा और उनकी आँखों में आँसू आ गए. मनोज ने कहा कि उन्हें जो प्यार मिलता है, उससे बड़ा कोई अवॉर्ड नहीं हो सकता. “मेरे लिए इन सब लोगों की सफलता और बातें, मुझे नहीं लगता कोई भी अवॉर्ड इससे बड़ा होगा,” उन्होंने कहा.
 
पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी ‘द कपिल शर्मा शो’ में कुमार विश्वास के साथ आए थे. इन दोनों एक्टर्स ने ‘गैंग्स ऑफ़ वासेपुर’ में साथ काम किया है.

पंकज त्रिपाठी की आखिरी बड़ी रिलीज वेब सीरीज़ ‘क्रिमिनल जस्टिस: सीजन 4’ रही, जिसमें उन्होंने माधव मिश्रा का किरदार निभाया. वहीं मनोज बाजपेयी हाल ही में वेब सीरीज़ ‘द फैमिली मैन: सीजन 3’ को लेकर चर्चा में रहे, जो उनकी लोकप्रिय फ्रेंचाइज़ी का अगला अध्याय है.

