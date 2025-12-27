मुश्किल में अक्षय खन्ना, ‘दृश्यम 3’ विवाद गहराया, निर्माता ने धुरंधर स्टार पर ठोका केस, देना पड़ेगा मुआवजा!

Drishyam 3 Controversy: ‘धुरंधर’ फिल्म में अपने अभिनय से दुनिया को दीवाना बना चुके अक्षय खन्ना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, अक्षय खन्ना अब मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम 3′ का हिस्सा नहीं होंगे. फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ में उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा है. यही नहीं उन्होंने मुआवजा लेने की बात भी कही है.

अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3′ को छोड़ने की वजह से विग को बताया जा रहा है. फिल्म में अक्षय खन्ना विग पहनना चाहते थे, जिसे डायरेक्टर और टीम ने कहानी और कंटिन्यूटी के लिहाज से सही नहीं माना. इसके बाद अक्षय ने अचानक फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया.

अक्षय खन्ना के व्यवहार से मुझे नुकसान हुआ- कुमार मंगत पाठक

फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक का कहना है कि अक्षय खन्ना ने शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, जिससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है. उनके व्यवहार की वजह से मुझे नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि उनके लीगल नोटिस का अभी तक जवाब नहीं मिला है.

पाठक ने बताया कि फीस का कोई इश्यू नहीं था, बल्कि मामला अक्षय के लुक का था. अक्षय की फीस पहले ही तय हो चुकी थी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने उनके लुक पर काम शुरू कर दिया था. फिर भी धुरंधर रिलीज से पहले अक्षय ने कहा कि उनका किरदार गंजा था, लेकिन वे बाल लगाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने धुरंधर के लुक की तारीफ की.

‘धुरंधर’ की सफलता अक्षय खन्ना के सिर चढ़ गई है- प्रोड्यूसर

इसके बाद कुमार मंगत पाठक ने बताया कि डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि ‘दृश्यम 3′ दूसरी फिल्म के ठीक 6 घंटे बाद शुरू होती है, इसलिए बाल असंभव हैं. प्रोड्यूसर का कहना है कि कि ‘धुरंधर’ की सफलता अक्षय खन्ना के सिर चढ़ गई है. उन्होंने कहा कि यह फिल्म असल में रणवीर सिंह की है और अक्षय खन्ना इसका क्रेडिट अकेले नहीं ले सकते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अक्षय के साथ पहले ‘सेक्शन 375′ में काम किया था, तब भी उनका रवैया ठीक नहीं था. उन्होंने कहा कि सेट पर अक्षय की एनर्जी ‘टॉक्सिक’ रहती है और वह अनप्रोफेशनल हैं.

प्रोड्यूसर ने यहां तक कह दिया कि अगर अक्षय खन्ना कोई सोलो फिल्म करते हैं, तो वह भारत में 50 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाएगी. उन्होंने कहा कि दृश्यम फ्रेंचाइजी अजय देवगन की वजह से चलती है, न कि किसी और कलाकार के कारण.

‘दृश्यम 2’ में थे अक्षय खन्ना

दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि ‘दृश्यम 2′ में अक्षय खन्ना थे, लेकिन अब उनके मना करने के बाद ‘दृश्यम 3’ में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को कास्ट किया गया है. कुमारमंगत ने कहा कि उन्हें अक्षय से बेहतर अभिनेता और बेहतर इंसान मिल गया है.