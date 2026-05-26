Ramakant Dayama Passed Away: कौन थे रमाकांत दायमा? शाहरुख खान संग कर चुके थे काम; लंबी बीमारी के बाद दुनिया को कहा ‘अलविदा’

Ramakant Dayama Passed Away: दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का 26 मई को निधन हो गया. उनके निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग और फैंस दुखी हैं; कई लोग इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद कर रहे हैं. उनकी को-स्टार और दोस्त, शुभांगी लाटकर ने उनके अचानक निधन की खबर की पुष्टि की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो और उसके साथ एक लंबा, भावुक नोट शेयर किया.

शुभांगी लाटकर ने शेयर किया वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में, दिग्गज एक्टर को एक महफ़िल में दोस्तों के साथ खुशी-खुशी गाते, नाचते और खूब मस्ती करते देखा जा सकता है. वीडियो के साथ, शुभांगी ने लिखा, “आज, हमने एक सचमुच खूबसूरत इंसान को खो दिया… और मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं…”

थिएटर से की करियर की शुरूआत

रमाकांत दायमा ने फिल्मों और टीवी में आने से पहले थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी. इन सालों में, उन्होंने यथार्थवादी और ज़मीन से जुड़े किरदार निभाने के लिए अपनी एक खास पहचान बनाई; उन्हें अक्सर हिंदी और मराठी एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में भावनात्मक रूप से समृद्ध सहायक भूमिकाओं में देखा जाता था.

कई सुपरहिट फिल्मों में किया काम

वह कई मशहूर फिल्मों में नज़र आए, जिनमें ‘चक दे! इंडिया’, ‘पा’, ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘बैंक चोर’ और ‘राम सेतु’ शामिल हैं. OTT की दुनिया में, उन्हें ‘स्कैम 1992’ और ‘जहानाबाद – ऑफ़ लव एंड वॉर’ जैसे सराहे गए प्रोजेक्ट्स में देखा गया, जहाँ उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई.