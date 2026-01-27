Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?

कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?

Palash Muchhal Cheating Allegation: पलाश मुछाल का कहना है कि विज्ञान माने द्वारा लगाए गए आरोप उनकी निजी और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश हैं. पलाश ने स्पष्ट

By: Shubahm Srivastava | Published: January 27, 2026 8:03:47 PM IST

Palash Muchhal Controversy
Palash Muchhal Controversy


Palash Muchhal Controversy: म्यूजिक कंपोजर और फिल्ममेकर पलाश मुछाल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. इस बार उन पर लाखों रुपये की ठगी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं. ये आरोप क्रिकेटर स्मृति मंधाना के दोस्त और फिल्म फाइनेंसर विज्ञान माने ने लगाए हैं. मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और पलाश मुछाल ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए विज्ञान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इसी सिलसिले में पलाश मुछाल अपने वकील श्रेयांश मितारे के साथ अंधेरी कोर्ट पहुंचे.

‘निजी और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश’

पलाश मुछाल का कहना है कि विज्ञान माने द्वारा लगाए गए आरोप उनकी निजी और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश हैं. पलाश ने स्पष्ट किया है कि यह कानूनी कार्रवाई विज्ञान माने द्वारा किए गए कथित झूठे बयानों और आरोपों के खिलाफ की गई है. विज्ञान माने ने आरोप लगाया था कि पलाश ने उनसे 40 लाख रुपये की ठगी की है. इसके साथ ही उन्होंने पलाश की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई दावे किए थे, जिनमें स्मृति मंधाना के साथ रिश्ते के दौरान बेवफाई के आरोप भी शामिल थे.

10 करोड़ रुपये का मानहानि का केस

पलाश मुछाल ने दो दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि उन्होंने विज्ञान माने को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. अपने बयान में पलाश ने कहा कि विज्ञान माने ने जानबूझकर उनके चरित्र को खराब करने के इरादे से झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं. पलाश के मुताबिक, ये आरोप न केवल उनके करियर बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.

विज्ञान माने ने नोटिस पर क्या कहा?

वहीं, विज्ञान माने ने पलाश के मानहानि नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का डिफेमेशन नोटिस मिला है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि इससे उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा. अमर उजाला से बातचीत में विज्ञान ने बताया कि नोटिस के साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की कॉपी भी साझा की गई थी. इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि विज्ञान ने कहा है कि पलाश को स्मृति मंधाना से शादी वाले दिन किसी अन्य महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था.

कौन हैं विज्ञान माने?

इससे पहले, महाराष्ट्र के सांगली में विज्ञान माने ने पलाश मुछाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि पलाश ने उनसे 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. विज्ञान माने पेशे से फिल्म फाइनेंसर हैं और उनकी मुलाकात पलाश से स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना ने कराई थी. यह मुलाकात उस समय हुई थी जब पलाश सांगली आए थे.

कोर्ट की सुनवाई पर टिकी सभी की नजरें

विज्ञान का दावा है कि बाद में स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी टूट गई, जिसके बाद पलाश ने उनसे दूरी बना ली और कथित तौर पर लिए गए पैसे वापस नहीं किए. अब एक तरफ जहां विज्ञान माने धोखाधड़ी के आरोपों पर कायम हैं, वहीं दूसरी ओर पलाश मुछाल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है. फिलहाल मामला कोर्ट में है और आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Palash Muchhalpalash muchhal cheating allegationPalash Muchhal Controversypalash muchhal disputevidnyan mane
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?
कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?
कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?
कौन हैं विज्ञान माने? जिसपर पलाश मुछाल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया; जानें क्या है पूरा मामला?