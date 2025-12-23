Viral Video: कौन है Tyler Chase, क्यों इन दिनों की हो रही चर्चा, टीवी से क्या है रिश्ता?

Tyler Chase Viral Video: एक समय था जब टायलर चेज टीवी स्क्रीन पर मासूम मुस्कान और हल्के-फुल्के एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया करते थे. बच्चों और युवाओं के बीच उनकी पहचान निकलोडियन के फेमस शो नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड से बनी. लेकिन आज वही चेहरा अमेरिका की सड़कों पर संघर्ष भरी जिंदगी जीता हुआ नजर आ रहा है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. इस वीडियो में टायलर चेज बेहद खराब हालत में दिख रहे हैं. उनके कपड़े फटे हुए हैं और वो कैलिफोर्निया की सड़कों पर भटकते नजर आते हैं. जिसने भी ये वीडियो देखा, उसके मन में एक ही सवाल उठा आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ?

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में एक महिला टायलर से बात करती नजर आती है. बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी बड़े टीवी चैनल के लिए काम किया है, तो टायलर मुस्कराते हुए बताते हैं कि वो निकलोडियन के शो नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड में काम कर चुके हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की चिंता उनकी सेहत और मानसिक स्थिति को लेकर और बढ़ गई.

टायलर चेज की ऐसी हालत क्यों हुई?

टायलर चेज की मौजूदा हालत के पीछे की सटीक वजह कोई नहीं जानता. हालांकि, पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2015 में उन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया था कि वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें अपने काम और करियर को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

टायलर चेज का करियर कैसे शुरू हुआ?

टायलर चेज का जन्म 6 सितंबर 1989 को अमेरिका के एरिजोना में हुआ था. उन्हें पहली बड़ी पहचान नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड में मार्टिन के किरदार से मिली. ये शो साल 2004 से 2007 तक चला और तीन सीजन तक दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहा. इसी शो ने उन्हें एक उभरते हुए चाइल्ड एक्टर के रूप में पहचान दिलाई.

🇺🇸 FROM CHILD STAR TO HOMELESS IN CALIFORNIA – THE TYLER CHASE STORY Tyler Chase, who played Martin on Nickelodeon’s Ned’s Declassified School Survival Guide, was recently spotted homeless in California. In a viral street clip, he calmly explains he was on Nickelodeon and even… pic.twitter.com/ArPzugXqA0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025

कब आखिरी बार स्क्रीन पर दिखे थे टायलर?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टायलर चेज आखिरी बार साल 2007 के आसपास किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर आए थे. इसके बाद उनका करियर धीरे-धीरे रुकता चला गया और वो फिल्म व टीवी की दुनिया से दूर होते चले गए. समय के साथ वे गुमनामी में चले गए और अब उनकी हालत देखकर लोग हैरान और दुखी हैं.

टायलर चेज की कहानी ये बताती है कि ग्लैमर और शोहरत हमेशा स्थायी नहीं होती. मानसिक स्वास्थ्य, सही मार्गदर्शन और समय पर मदद बेहद जरूरी होती है. उनकी जिंदगी आज कई सवाल खड़े करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता के बाद भी इंसान कितना अकेला हो सकता है.