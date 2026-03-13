Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Santy Sharma कौन हैं? बादशाह के अश्लील गाने पर कर दिया स्पोर्ट, वीडियो मेकर्स को बना दिया गुनहगार

Who is Santy Sharma: मशहूर रैपर बादशाह, जो अपने गाने 'तितरी' के विवादित बोलों की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं, उन्हें अलग-अलग ग्रुप्स से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. फिर भी, इस हंगामे के बीच, एक और कलाकार उनके समर्थन में आगे आया है.

By: Heena Khan | Published: March 13, 2026 1:47:00 PM IST

Who is Santy Sharma: मशहूर रैपर बादशाह, जो अपने गाने ‘टटीरी के विवादित बोलों की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं, उन्हें अलग-अलग ग्रुप्स से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. फिर भी, इस हंगामे के बीच, एक और कलाकार उनके समर्थन में आगे आया है. हिप-हॉप म्यूज़िशियन सैंटी शर्मा ने बादशाह का बचाव करते हुए समझाया कि किसी गाने का ऑडियो अक्सर उसके वीडियो से काफी पहले तैयार हो जाता है, और वीडियो बनाने वाली टीम अलग से काम करती है. उन्होंने यह भी बताया कि बादशाह और भारत के दूसरे उभरते कलाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि कई सुनने वालों को हिप-हॉप जॉनर की पूरी समझ नहीं होती. सैंटी ने ज़ोर देकर कहा कि अगर कोई बोल गलत लगते हैं, तो उन्हें बदला या सुधारा जाना चाहिए.

सैंटी शर्मा ने बादशाह का बचाव किया

इसके अलावा उन्होंने कहा कि रैप म्यूज़िक में, कलाकार अक्सर ऐसी लाइनें लिखते हैं जिनमें वो अपने विरोधियों का ज़िक्र करते हैं. किसी गाने का ऑडियो उसके विज़ुअल्स से काफी पहले तैयार हो सकता है. वीडियो बनाने वाली टीम अलग से काम करती है, और बादशाह जैसे जाने-माने कलाकारों को भी शायद यह पता न हो कि उनका वीडियो कैसा बनेगा.” “भारत में बादशाह और दूसरे उभरते कलाकारों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि सुनने वालों को इस हिप-हॉप कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. अगर किसी गाने के बोल में कोई दिक्कत लगती है, तो उन्हें बदला या सुधारा जाना चाहिए, लेकिन पूरी बात समझे बिना बादशाह को जज करना गलत है. अगर इस पोस्ट से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है.

सैंटी शर्मा कौन हैं?

सैंटी शर्मा मध्य प्रदेश के रतलाम से हैं और इंडियन हिप-हॉप कम्युनिटी में एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने पिछले साल ‘Reborn’ एल्बम के साथ म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद, उन्होंने ‘Housefull 5’ में रैप परफ़ॉर्मेंस के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, संजय दत्त, फ़रदीन ख़ान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ़ और दूसरे कलाकार शामिल थे.

