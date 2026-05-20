Who Is Ruchi Gujjar: ‘घूंघट वाली वायरल गर्ल’ पर अटकी लोगों की निगाहें, जानें कौन है रुचि गुर्जर? 79th कान्स फिल्म फेस्टिवल में लूटी महफिल

Who Is Ruchi Gujjar: फ्रांस में आयोजित 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में खेतडी क्षेत्र के मेहाडा गुर्जरवास निवासी बॉलीवुड एक्ट्रेस रुची गुर्जर ने अपने राजस्थानी अंदाज के साथ पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाई. दुनिया के सबसे मशहूर रेड कार्पेट इवेंट में शामिल कान्स फिल्म फेस्टिवल में रुचि गुर्जर ने घूंघट को केवल एक फैशन नहीं बल्कि स्वतंत्रता, पहचान और सामाजिक बदलाव के तौर पर पेश किया.

कान्स में छाई ‘घूंघट वाली वायरल गर्ल’

कान्स के लिए, रुचि ने पूरी तरह से राजस्थानी परंपरा को अपनाया. राजपूती पोशाक में बारीक काम किया गया था और इसे भारी चांदी के गहनों के साथ पहना गया था, जिससे पूरे लुक को एक बहुत ही शाही एहसास मिला. लेकिन जाहिर है, घूंघट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया. कान्स जैसी जगह पर, जहां रेड कार्पेट पर खूबसूरती और स्टाइल ही सब कुछ होते हैं, अपने चेहरे को घूंघट से ढकना तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है. ज्यादातर सेलेब्रिटी यह पक्का करने की कोशिश करते हैं कि उनके मेकअप और स्टाइलिंग का हर एंगल दिखे, इसलिए रुचि का यह चुनाव कुछ अलग और अप्रत्याशित लगा.

घूंघट को लेकर क्या बोलीं रुचि?

इस दौरान रुचि गुर्जर ने कहा कि ‘घूंघट केवल चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि विरोध और अपनी बात को रखने के लिए पहना है. उनके मुताबिक, महिला का सम्मान, बराबरी और आजादी से होने चाहिए. न की अपनी पहचान को किसी घूंघट के पीछे छिपाने से. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्तुति किसी एक महिला के भीतर की सोच या संवाद की एक शुरूआत करती है. तो यह फैशन नहीं बल्कि एक बडा उद्देशय है.

कौन हैं रुचि गुर्जर?

मिस हरियाणा 2023 की विजेता, रुचि का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतडी तहसील में स्थित मेहरा गुर्जरवास गांव में हुआ था. जयपुर के महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद, वह काम के मौकों की तलाश में मुंबई चली गईं. एक ऐसे रूढिवादी गुर्जर परिवार से ताल्लुक रखने वाली, जहां महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला करके अपने समुदाय की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया. रुचि ने ‘जब तू मेरी ना रही’ और ‘हेली में चोर’ जैसे म्यूजिक वीडियो में काम किया है.