Who is Rimi Sen: कौन हैं रिमी सेन? जिनका दुबई में जाते ही खुला जैकपॉट, जानें बॉलीवुड से निकल कर कैसे बनी एजेंट

Who is Rimi Sen: हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, जॉनी गद्दार, 2000 के दशक की शुरुआत की इन और कई दूसरी पॉपुलर फिल्मों में एक बात कॉमन थी: फीमेल लीड के तौर पर रिमी सेन. एक समय था जब वो हर जगह थीं. आमिर खान के साथ कोका-कोला के विज्ञापनों से लेकर सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने तक, रिमी उस दौर के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थीं, और ऐसा लगता था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर सकतीं. लेकिन, जैसे-जैसे दशक खत्म होने लगा, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी कम होने लगी. फिल्मों में दिखना कम हो गया, और आखिरकार, वो पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हो गईं. आज, रिमी ने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव किया है, पूरी तरह से एक्टिंग छोड़कर दुबई में रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक्टिव हो गई हैं.

रियल एस्टेट में एक्टिव हुईं रिमी

इस बदलाव के बारे में बात करते हुए, रिमी ने बताया कि दुबई ने न सिर्फ उनका, बल्कि दुनिया भर के लोगों का, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं, कितना स्वागत किया है. बिल्डकैप्स रियल एस्टेट LLC के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, “दुबई बहुत स्वागत करने वाला है, इसीलिए यहां की 95% आबादी विदेशियों की है, जबकि बाकी एमिराती हैं. दुबई ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया है, यहां मस्जिदें हैं, मंदिर भी हैं. वे सभी के बारे में सोचते हैं, और शहर का मुख्य फोकस इस बात पर है कि लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर, आसान और आरामदायक बनाया जाए. यह कुछ ऐसा है जो हम अपने देश में सच में नहीं देखते हैं, क्योंकि सरकार रातों-रात नीतियां बदलती रहती है, जिससे लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है. हजारों टैक्स हैं, अनगिनत दिक्कतें हैं, और अब यह बिजनेस के लिए फ्रेंडली देश नहीं रहा.

रियल एस्टेट मार्केट क्या काम करता है?

दुबई में रियल एस्टेट मार्केट बेहतर तरीकों से क्यों काम करता है, इस बारे में और बात करते हुए रिमी ने कहा, “यहाँ रियल एस्टेट मार्केट आसानी से काम करता है क्योंकि यहां अनुशासन है. आपको सिर्फ एजेंट और वस्तुओं के साथ काम करना होता है. डेवलपर्स अपना काम करते हैं, कंपनियां अपना काम करती हैं, यहां एक सही सिस्टम बना हुआ है.” उन्होंने यह भी बताया कि प्रॉपर्टी एजेंटों को कैसे देखा जाता है, इसमें कितना बड़ा अंतर है, उन्होंने कहा कि दुबई में उन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंट के बराबर माना जाता है, जबकि भारत में सोच बहुत अलग है: “भारत में, अगर आप दो महीने की परिसंपत्तियां मांगते हैं, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने कोई जुर्म किया हो.”