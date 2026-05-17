कौन हैं रवि मोहन की एक्स वाइफ आरती क्यों टूट रही है उनकी शादी? सिंगर केनिशा फ्रांसिस का क्यों जुड़ा नाम?

Who is Aarti Ravi: फिल्म सितारों की निजी जिंदगी अक्सर उनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रहती है. खासकर भारत में, जहां सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटीज से जुड़ी हर खबर तेजी से वायरल हो जाती है. पिछले कुछ महीनों से तमिल एक्टर Ravi Mohan, जिन्हें लोग जयम रवि के नाम से जानते हैं, अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. इस विवाद में सिंगर और वेलनेस प्रोफेशनल Kenishaa Francis का नाम भी जुड़ने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. इस मामले ने सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, मीडिया दबाव और सेलिब्रिटी प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर भी बहस छेड़ दी है.

विवाद के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रवि मोहन के उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के दौरान उन्हें “गुलाम की तरह” रखा गया. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोगों ने इसे उनकी तकलीफ बताया, जबकि कई लोगों ने इस भाषा को गलत और जरूरत से ज्यादा नाटकीय कहा. बाद में रवि ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने रिश्ते में भावनात्मक रूप से बंधा हुआ महसूस कर रहे थे और कई बार अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पा रहे थे.

कौन हैं आरती रवि? (Who is Aarti Ravi?)

Aarti Ravi पहली बार लोगों की नजर में तब आईं जब उन्होंने 2009 में रवि मोहन से शादी की. शादी के बाद उन्होंने हमेशा खुद को लाइमलाइट से दूर रखा. दोनों के दो बेटे हैं और लंबे समय तक ये जोड़ी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शांत और मजबूत परिवारों में गिनी जाती थी. लेकिन 2024 में दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगीं.

आरती रवि ने अपनी निजी जानकारी कभी ज्यादा सार्वजनिक नहीं की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी उम्र लगभग 30 के आखिरी वर्षों से 40 की शुरुआत के बीच बताई जाती है. जहां कई स्टार पत्नियां सोशल मीडिया और ग्लैमर की दुनिया में एक्टिव रहती हैं, वहीं आरती ने हमेशा निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी. लेकिन अलगाव की खबर सामने आने के बाद उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बन गई.

बच्चों को लेकर दोनों की चिंता (Aarti Ravi Children)

आरती रवि और रवि मोहन के दो बेटे हैं. दोनों के बीच भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन दोनों ने कई बार कहा है कि वे अपने बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच दोनों अपने बच्चों को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं.

आरती रवि का करियर (Aarti Ravi Career)

आरती रवि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री या निर्माता के तौर पर सक्रिय नहीं रही हैं. उनकी पहचान मेन रूप से रवि मोहन की पत्नी और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी के कारण बनी. हालांकि सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण अब स्टार परिवारों के सदस्य भी लोगों की खास दिलचस्पी का हिस्सा बन चुके हैं.

आरती रवि की नेटवर्थ (Aarti Ravi Net Worth)

आरती रवि की ऑफिशियल नेटवर्थ सार्वजनिक नहीं है. लेकिन मीडिया और डिजिटल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति और सोशल मीडिया से होने वाली कमाई लगभग 5 लाख से 10 लाख डॉलर के बीच मानी जाती है. इसमें परिवार से जुड़े निवेश और सोशल मीडिया प्रभाव की भी भूमिका बताई जाती है.

रवि मोहन और आरती रवि के रिश्ते में कब आई दरार? (Aarti Ravi Relationship Timeline)

रवि मोहन और आरती रवि ने लंबे रिश्ते के बाद 2009 में शादी की थी. कई सालों तक दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निजी रखा. लेकिन सितंबर 2024 में रवि मोहन ने अलग होने की घोषणा की, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हो गया. इसके बाद आरती ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी. इसके बाद मामला कानूनी और भावनात्मक विवाद में बदल गया, जिसकी सुनवाई चेन्नई फैमिली कोर्ट में चल रही है.

केनिशा फ्रांसिस का नाम कैसे जुड़ा?

केनिशा फ्रांसिस का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब रवि मोहन के अलगाव के बाद दोनों के करीब होने की खबरें सामने आईं. बेंगलुरु की रहने वाली केनिशा ने रियलिटी शो The Stage से पहचान बनाई थी. बाद में उन्होंने लाइव म्यूजिक, वेलनेस कोचिंग और साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम शुरू किया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की मुलाकात प्रोफेशनल काम के दौरान हुई थी और बाद में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग को लेकर दोनों करीब आए. इसके बाद गोवा में साथ समय बिताने और एक वेलनेस प्रोजेक्ट पर काम करने की खबरों ने अफवाहों को और बढ़ा दिया.