Rajpal Yadav Case: कौन है राजपाल यादव की दूसरी पत्नी? चेक बाउंस मामले में क्या उनका भी नाम है शामिल; यहां समझिए पूरा मामला?

Rajpal Yadav Second wife: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव अपने सालों पुराने लीगल केस में एक बड़े डेवलपमेंट की वजह से सुर्खियों में हैं. 54 साल के राजपाल यादव ने 5 फरवरी, 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, और छह महीने की जेल की सज़ा काटनी है. यह केस यादव द्वारा 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए लिए गए 5 करोड़ रुपये के लोन को लेकर एक दशक पुराने फाइनेंशियल विवाद से जुड़ा है. 2018 में, एक मैजिस्ट्रेटी कोर्ट ने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए कई चेक बाउंस होने के बाद राजपाल और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दोषी ठहराया था.

कोर्ट ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का दिया था ऑर्डर

दिल्ली हाई कोर्ट ने जून 2024 में राजपाल की सज़ा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, और उन्हें अपना बकाया चुकाने का समय दिया था, जो कथित तौर पर इंटरेस्ट और पेनल्टी के कारण लगभग 9 करोड़ रुपये तक बढ़ गया था. क्योंकि एक्टर फरवरी 2026 तक अपना बकाया चुकाने में नाकाम रहे, इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का ऑर्डर दिया.

दूसरी पत्नी राधा यादव कौन हैं?

राधा यादव अभिनेता राजपाल यादव की दूसरी पत्नी हैं, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद संबंध बनाए. राधा यादव को 2018 में राजपाल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म अता पता लापता से संबंधित 5 करोड़ रुपये के ऋण-चुकाने के मामले में अपने पति के साथ दोषी ठहराया गया था. दोनों को चेक बाउंस का दोषी पाया गया था. भूल भुलैया अभिनेता को जेल की सजा सुनाई गई, जबकि अदालत ने राधा के प्रति नरम रुख अपनाया. 70 लाख का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन और कोर्ट के इस ऑब्ज़र्वेशन की वजह से कि उसने अपने पति के कहने पर चेक साइन किए थे, उसे जेल की सज़ा नहीं हुई.

राजपाल यादव और राधा यादव की लव स्टोरी

राधा के साथ राजपाल यादव की लव स्टोरी 2001 में शुरू हुई जब वह कनाडा में फिल्म ‘द हीरो’ की शूटिंग कर रहे थे. कैलगरी में दो महीने के शूटिंग शेड्यूल के दौरान, राजपाल अपने दोस्त और को-स्टार, परवीन डबास के साथ आइसक्रीम खाने गए. आइसक्रीम पार्लर में ही उन्होंने पहली बार राधा को देखा, जो भारतीय मूल की कनाडाई रहने वाली थीं, और उन्हें तुरंत एक कनेक्शन महसूस हुआ. राधा और राजपाल उसी शाम एक कॉमन दोस्त के ज़रिए फिर मिले और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं. राजपाल कनाडा में रहने के दौरान उनके घर भी गए और उनके परिवार से मिले.

पहली पत्नी के साथ क्या हुआ?

राजपाल यादव की पहली शादी करुणा से हुई थी, जिनकी दुखद मौत 1991 में उनकी बेटी ज्योति के जन्म के समय हो गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी राधा से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं – हर्षिता और रेहांशी.

