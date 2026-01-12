Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?

Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?

Who is Nora Fatehi Mystery Man: नोरा फतेही ही एक जानी मानी एक्ट्रेस और डांसर है वो इन दिनों अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चे में है. आइए जानते हैं कि कौन है वो मिस्ट्री मैन-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 12, 2026 10:43:47 AM IST

nora fatehi
nora fatehi


Who is Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही हाल ही में मोरक्को पहुंचीं, जहां उन्होंने AFCON 2025 का एक फुटबॉल मैच देखा. उनके इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लोग ये जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर वो खास तौर पर ये मैच देखने क्यों गई थीं.

You Might Be Interested In

नोरा के मोरक्को पहुंचने के बाद ये खबर सामने आई कि वो किसी फेमस फुटबॉलर को सपोर्ट करने गई थीं. धीरे-धीरे ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि वो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी को डेट कर रही हैं. अब जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें मोरक्को के जाने-माने फुटबॉलर अशरफ हकीमी का नाम सबसे आगे है.

सोशल मीडिया से मिली चर्चा को हवा

हालांकि नोरा फतेही या अशरफ हकीमी में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात ने लोगों का ध्यान खींच लिया. मैच के दौरान नोरा की एक पोस्ट पर अशरफ का लाइक देखा गया, जिसके बाद चर्चाएं और तेज हो गईं. एक रेडिट यूजर ने इस बात की ओर इशारा किया, जिसके बाद ये मामला और फैल गया.

You Might Be Interested In

 मैच के दौरान नोरा का वीडियो हुआ वायरल

मैच के दौरान नोरा फतेही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपनी टीम की जीत के लिए दुआ करती नजर आईं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया. उस मैच में मोरक्को की टीम ने जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिससे फैंस की खुशी और बढ़ गई.

नोरा फतेही और अशरफ हकीमी दोनों ही मोरक्को से ताल्लुक रखते हैं. अशरफ दुनिया के जाने-माने फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, वहीं नोरा ने भी अपने काम के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है. इसी वजह से लोग इस जोड़ी को लेकर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

 काम के मोर्चे पर व्यस्त हैं नोरा

काम की बात करें तो नोरा फतेही इन दिनों संगीत और एक्टिंद दोनों में एक्टिव हैं. पिछले साल उन्होंने अमेरिका के फेमस टीवी शो द जिमी फॉलन शो में परफॉर्म किया था. हाल ही में उन्होंने मुंबई में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने नए म्यूजिक प्रोजेक्ट की झलक भी दिखाई.

एक्टिंग के क्षेत्र में नोरा जल्द ही हॉरर फिल्म कंचना 4 में नजर आएंगी. फिलहाल उनकी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फैंस उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं.

 

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?
Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?
Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?
Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?