Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: कौन है नोरा फतेही के मिस्ट्री मैन, क्यों हो रही उनकी चर्चा?

Who is Nora Fatehi Rumoured Boyfriend: एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही हाल ही में मोरक्को पहुंचीं, जहां उन्होंने AFCON 2025 का एक फुटबॉल मैच देखा. उनके इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लोग ये जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर वो खास तौर पर ये मैच देखने क्यों गई थीं.

नोरा के मोरक्को पहुंचने के बाद ये खबर सामने आई कि वो किसी फेमस फुटबॉलर को सपोर्ट करने गई थीं. धीरे-धीरे ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि वो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी को डेट कर रही हैं. अब जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें मोरक्को के जाने-माने फुटबॉलर अशरफ हकीमी का नाम सबसे आगे है.

सोशल मीडिया से मिली चर्चा को हवा

हालांकि नोरा फतेही या अशरफ हकीमी में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात ने लोगों का ध्यान खींच लिया. मैच के दौरान नोरा की एक पोस्ट पर अशरफ का लाइक देखा गया, जिसके बाद चर्चाएं और तेज हो गईं. एक रेडिट यूजर ने इस बात की ओर इशारा किया, जिसके बाद ये मामला और फैल गया.

मैच के दौरान नोरा का वीडियो हुआ वायरल

मैच के दौरान नोरा फतेही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपनी टीम की जीत के लिए दुआ करती नजर आईं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया. उस मैच में मोरक्को की टीम ने जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिससे फैंस की खुशी और बढ़ गई.

नोरा फतेही और अशरफ हकीमी दोनों ही मोरक्को से ताल्लुक रखते हैं. अशरफ दुनिया के जाने-माने फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, वहीं नोरा ने भी अपने काम के जरिए अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है. इसी वजह से लोग इस जोड़ी को लेकर खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

काम के मोर्चे पर व्यस्त हैं नोरा

काम की बात करें तो नोरा फतेही इन दिनों संगीत और एक्टिंद दोनों में एक्टिव हैं. पिछले साल उन्होंने अमेरिका के फेमस टीवी शो द जिमी फॉलन शो में परफॉर्म किया था. हाल ही में उन्होंने मुंबई में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपने नए म्यूजिक प्रोजेक्ट की झलक भी दिखाई.

एक्टिंग के क्षेत्र में नोरा जल्द ही हॉरर फिल्म कंचना 4 में नजर आएंगी. फिलहाल उनकी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फैंस उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं.