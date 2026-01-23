‘मैंने बनाया कुमार सानू को सिंगर’, धोखा मिलने के बाद सिंगर की पत्नी ने खोले कई राज; जानें कौन है रीता भट्टाचार्य?

Who is Rita Bhattacharya: बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और जाने-माने नामों में से एक हैं. कुमार ने 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदी संगीत इंडस्ट्री पर राज किया. उन्होंने अनगिनत हिट गाने दिए हैं जिन्हें आज रीमेक किया गया है. एक तरफ, कुमार सानू को अपने म्यूजिकल करियर में सफलता और अवॉर्ड मिले, लेकिन उनका पत्नी रीता के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया और ठीक नहीं हो सका. वह तीन बच्चों- जिको, जेसी और जान कुमार सानू की मां हैं.

कुमार सानू और रीता के बीच में आई दरार

रीता भट्टाचार्य ने अपने अलग हो चुके पति, कुमार सानू के खिलाफ बडे बयान दिए हैं. तीन बच्चों की मां रीता तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने कुमार सानू के साथ अपनी खराब शादी के बारे में बात की. रीता ने खुलासा किया कि संघर्ष के दिनों में वह कुमार सानू की रीढ थीं, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट थीं तो उनके साथ कथित तौर पर बुरा बर्ताव किया गया. कुमार सानू द्वारा रीता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने और इसके लिए 50 करोड रुपये मांगने से लेकर, रीता के यह कहने तक कि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकतीं, उनके द्वारा ब्लॉक किए जाने तक; बहुत कुछ कहा गया है. हालांकि, रीता भट्टाचार्य असल में कौन हैं?

कौन है रीता भट्टाचार्य?

अगर आप रीता भट्टाचार्य के इंस्टाग्राम हैंडल वेरिफाइड नहीं है, तो उस पर सिर्फ दो पोस्ट हैं. रीता ने पहले दावा किया था कि उनके पति, कुमार सानू ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था. वह इंस्टाग्राम पर अपने बेटे, जान कुमार सानू को फॉलो करती हैं और उनके सिर्फ 448 फॉलोअर्स हैं. उनकी दोनों पोस्ट उनके बेटे, जान को समर्पित हैं और उनके म्यूजिक वीडियो दिखाती हैं

कुमार सानू की सक्सेस के पीछे रीता भट्टाचार्य

रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू की जिंदगी उथल-पुथल भरी रही है. इंडल्ज एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में, रीता ने पुरानी यादों को याद किया और कुमार सानू के साथ कुछ दर्दनाक यादें शेयर कीं. उन्होंने खुलासा किया कि कुमार सानू के साथ उनका सफर संघर्षों से भरा था. रीता ने दावा किया कि जिंदगी में उनका एकमात्र सपना उन्हें सिंगर बनाना था, और वह उन्हीं की वजह से सिंगर बने.

रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू को कैसे किया प्रेरित?

रीता ने बताया कि जब वह मुंबई आईं, तो उनकी जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी थी. रीता ने बताया कि जब वे मुंबई आए थे, तो उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई ट्रांसपोर्ट का साधन. सब कुछ बिल्कुल जीरो था. रीता ने बताया कि कुमार सानू उस समय लुंगी पहनते थे और अपने परिवार को मुंबई भेजने के बारे में झूठ बोलते थे. रीता ने बताया:

रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू की शादी

रीता और कुमार सानू कलकत्ता में मिले थे, और सिटी ऑफ जॉय में उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई. 1980 के दशक में, दोनों ने अपने माता-पिता की मर्जी के बिना शादी कर ली. हालांकि, बाद में उनके परिवारों ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया था. 1994 में अलग होने से पहले इस एक्स-कपल के तीन बच्चे हुए.

कुमार सानू अफेयर्स के बारे में बताया

कथित तौर पर कुमार सानू का कुनिका लाल के साथ अफेयर हुआ. अपनी जिंदगी के सबसे छोटे अफेयर के बाद, कुमार सानू मीनाक्षी शेषाद्रि की तरफ आकर्षित हुए. दोनों की मुलाकात जुर्म के सेट पर हुई थी, जिसमें मशहूर गाना ‘जब कोई बात बिगड जाए’ है, जो उन पर फिल्माया गया था और कुमार सानू ने गाया था. न्यूजग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तीन साल तक अपने अफेयर से इनकार किया, जब तक कि कुमार सानू के सेक्रेटरी ने रीता को नहीं बताया. सेक्रेटरी ने रीता को बताया कि “कुमार की कई गर्लफ्रेंड हैं”. कुमार ने रीता को तलाक दे दिया, और रीता ने अपने तीन बच्चों की कस्टडी ले ली.