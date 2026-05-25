Who Is Kimi Katkar: कौन हैं किमी काटकर? जिसने अमिताभ बच्चन के साथ ‘जुमा चुमा’ गाने पर लगाए ठुमके; फिर रातों-रात हुई गायब

Who Is Kimi Katkar: किमी काटकर को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में गिना जाता है. उन्होंने जुम्मा चुम्मा दे दे गाने से खूब लोकप्रियका बटोरी थी. इस गाने से रातोंरात स्टार बनीं एक्ट्रेस 1992 में अचानक गायब हो गई.

1985 से की थी करियर की शुरूआत

किमी काटकर ने अपने करियर की शुरूआत साल 1985 में बॉलीवुड फिल्म पत्थर दिल से की थी. उसी साल उन्हें ‘एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न’ में भी काम करने का मौका मिला था. हालांकि, उन्हें 1991 में फिल्म ‘हम’ से असली पहचान मिली. इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था. फिल्म का गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ सुपरहिट साबित हुआ था. इस गाने से वह रातों रात स्टार बन गई थी. उन्होंने अपने करियर के दौरान अवैध कानून, वर्दी और मर्द की जुबान जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन 1992 में फिल्म हमला के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया.

आखिर क्यों छोड़ा बॉलीवुड?

किमी ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा करते हुए कहा था कि वह फिल्मों से उब चुकी थी. साथ ही इंडस्ट्री से भी तंग आ चुकी है. उन्होंने फोटोग्राफर शांतनु शेओरे से शादी करने के बाद इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने आगे काह कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हम के बाद उन्हें लगा कि उन्होंने जिंदगी में सबकुछ हासिल कर लिया है. हम के बाद अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों के ऑफर उन्हें आए थे, लेकिन शादी के फैसले के बाद उन्होंने सभी फिल्मों को ठुकरा दिया.

बिग बी की एक झलक के लिए घंटों इंतजार, ‘संडे दर्शन’ के बीच जलसा के बाहर बेहोश हुआ फैन, वीडियो वायरल

अब कहां रहती हैं किमी काटकर?

शादी करने के कुछ सालों बाद वह अपने पति और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने के लिए चली गई. उस दौरान उनका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. डॉक्टरों ने विदेश में इलाज कराने की सलाह दी थी. बेटे के लिए किमी ने अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया. 5 साल वहां रहने के बाद, वह अब अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं. उनके पति ‘द वन स्कूल गोवा’ के संस्थापक हैं.

करोड़ों रुपये मिलने पर भी नहीं पहनूंगा साड़ी, जब राजेश खन्ना ने बिग बी को मारे थे ताने , क्या था पूरा मामला?