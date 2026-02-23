Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन हैं कबीर बहिया? UK में रहते हैं कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड, MS धोनी से है खास रिश्ता

कौन हैं कबीर बहिया? UK में रहते हैं कृति सेनन के रुमर्ड बॉयफ्रेंड, MS धोनी से है खास रिश्ता

By: Preeti Rajput | Last Updated: February 23, 2026 6:00:22 PM IST

Kriti Sanon Rumoured Boyfriend | Who Is Kabir Bahia: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन इन दिनों अपनी शानदार एक्टिंग और फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कृति अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चे में रहते हैं. हाल ही में उन्हें कबीर बहिया के साथ हाथों में हाथ डालते घूमते हुए देखा गया था. जिससे अटकलें लगने लगी कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. 

कौन है कबीर बहिया ?

नवंबर 1999 में जन्मे कबीर बहिया ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल मिलफील्ड स्कूल  से की है. साल 2018 में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की है. कबीर ब्रिटेन स्थित ट्रैवल एजेंसी साउथॉल ट्रैवल के मालिक कुलजिंदर बहिया  के बेटे हैं. एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 की संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक,कुलजिंदर और उनके परिवार की कुल संपत्ति 427 मिलियन पाउंड  के करीब थी. कबीर वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर भी हैं. खबरों के मुताबिक, वह कृति से करीब 9 साल छोटे हैं. उनका जन्म 1990 में हुआ था. 

एमएस धोनी से हैं करीबी रिश्ते 

एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ-साथ कबीर के क्रिकेट जगत से भी अच्छे संबंध हैं. वह क्रिकेटर एमएस धोनी  के बेहद करीब से जानते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और उनकी पत्नी साक्षी के साथ साल 2024 के नव वर्ष समारोह में शामिल होने को से लेकर साल 2023 में हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के शादी में भी शामिल हुए थे. वह सेलेब्स को काफी करीब से जानते हैं. 

कृति सैनन और कबीर बहिया 

कृति सैनन और कबीर बहिया के रिश्ते को लेकर साल 2024 की शुरुआत में खबरें फैलनी शुरू हुई. उन्हें नए साल का जश्न मनाते हुए एक साथ देखा गया था. खबरों के मुताबिक, कृति सैनेन की बहन नुपूर सैनेन से उनकी मुलाकात करवाई थी. तब दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. पिछले महीने नूपुर और स्टेबिन बेन की शादी में भी कबीर शामिल हुए थे. दोनों को साथ में काफी बार देखा जा चुका है. इसलिए दोनों के रिश्ते को लेकर लोग बार-बार कयास लगा रहे हैं. 

