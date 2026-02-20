Hari Boxer: कौन है हरि बॉक्सर? जिसने बॉलीवुड में फैलाई दहशत, आखिर कैसे बन गया लॉरेंस का खास

Hari Boxer: आखिर कौन है हरि बॉक्सर? क्यों हो रही इस नाम की इतनी चर्चा? आज हम आपको इन सभी बातों का जवाब देने आए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद, हरि उर्फ ​​हरि बॉक्सर नाम का एक शख्स चर्चाओं में आ गया है. दरअसल, ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई का ही गुर्गा है जो लंबे समय से बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ को धमका रहा है. चलिए जान लेते हैं कि ये शख्स कौन है. और इसका बैकग्राउंड क्या है.

कौन है हरि बॉक्सर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरि बॉक्सर विदेश से अपना गैंग चलाता है. उसका असली नाम हरिचंद है. वो राजस्थान के कोटपुतली-बहरोर जिले के बानसूर का रहने वाला है. उसके पिता किसान हैं. वो इंडियन आर्मी और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था. वो जयपुर में बॉक्सिंग सीख रहा था, इसीलिए उसका निकनेम बॉक्सर पड़ गया. वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में है.

हरि बॉक्सर ने दी थी रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को धमकी

रणवीर सिंह और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी को शुक्रवार को एक ऑडियो क्लिप के ज़रिए धमकी मिली थी. पुलिस ने बताया कि भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर हरि बॉक्सर बताया. यह दूसरी बार है जब रणवीर सिंह को एक हफ़्ते में धमकी मिली है. धमकी वाली ऑडियो क्लिप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि शक है कि देश भर में कई और लोगों को भी ऐसी ही धमकियां दी गई होंगी.

