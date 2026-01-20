कौन हैं हांडे एर्सेल? जिन्होंने शाहरुख खान को बताया ‘अंकल’; सोशल मीडिया पर मच गई सनसनी

7
Who is Amina Khalil : तुर्की की एक्ट्रेस हांडे एर्सेल जॉय अवॉर्ड्स 2026 के एक पल के ऑनलाइन वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गईं. अवॉर्ड शो में एक्ट्रेस का बॉलीवुड आइकन शाहरुख खान को रिकॉर्ड करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिससे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई.
यह छोटा सा बातचीत, खासकर “यह अंकल कौन हैं?” वाला वाक्यांश, फैंस और आलोचकों दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया, जिससे इरादे और संदर्भ के बारे में बहस छिड़ गई.
हांडे एर्सेल कौन हैं?
हांडे एर्सेल तुर्की की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस और मॉडल्स में से एक हैं. वह हिट तुर्की टेलीविज़न ड्रामा से मशहूर हुईं और यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में उनके बहुत बड़े फैन हैं. अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और फैशन इन्फ्लुएंस के लिए जानी जाने वाली, वह रेगुलर रूप से इंटरनेशनल इवेंट्स में नज़र आती हैं. एर्सेल इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली तुर्की सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने इंडियन फिल्मों सहित ग्लोबल सिनेमा में अपनी दिलचस्पी के बारे में बात की है.
वायरल पल: जॉय अवॉर्ड्स में क्या हुआ?
रियाद में जॉय अवॉर्ड्स 2026 में, शाहरुख खान एक अवॉर्ड देने के लिए मौजूद थे और उन्होंने साथी एक्टर्स के साथ स्टेज पर कई बार एंट्री की. इवेंट के एक वीडियो में हांडे एर्सेल को अपना फोन पकड़े हुए सीन को कैप्चर करते हुए दिखाया गया, जिसमें शाहरुख और मिस्र की एक्ट्रेस अमीना खलील भी थीं.
सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत क्लिप को उठाया, जिसमें कई फैंस ने हांडे को “पूरी तरह से फैनगर्ल” कहा क्योंकि शाहरुख के आने पर उनका ध्यान कैमरे पर था. जैसे ही फुटेज सर्कुलेट हुआ, कई लोगों ने इस पल को बॉलीवुड सुपरस्टार की ग्लोबल अपील के लिए एक अचानक श्रद्धांजलि के रूप में समझा.
‘यह अंकल कौन हैं?’
स्थिति तब बदल गई जब एक स्क्रीनशॉट ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा, जिसमें दावा किया गया कि यह एर्सेल की एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, जिसका कैप्शन था, “यह अंकल कौन हैं? मैं बस अपनी दोस्त @aminakhalilofficial को फिल्मा रही थी, मैं उनकी फैन नहीं हूँ! कृपया गलत जानकारी फैलाना बंद करें!”
इससे फैंस और आलोचकों दोनों की तरफ से कमेंट्स की एक नई लहर शुरू हो गई, कुछ ने कमेंट को अपमानजनक बताया और दूसरों ने कहा कि इसे संदर्भ से बाहर लिया गया था.
स्क्रीनशॉट की सच्चाई के बारे में मिली-जुली बातें हैं. जबकि कुछ फैक्ट-चेकिंग पोस्ट स्टोरी को असली मानते हैं, दूसरे कहते हैं कि इसे या तो डिलीट कर दिया गया था या इसका गलत इस्तेमाल किया गया था और बिना किसी साफ सोर्सिंग के शेयर किया गया था. किसी भी मामले में, यह टिप्पणी X और Instagram सहित कई प्लेटफॉर्म पर फैल गई, जिससे चर्चा और बढ़ गई.
हैंडे एर्सेल किसका वीडियो बना रहीं थीं?
जॉय अवॉर्ड्स के दौरान हैंड एर्सेल द्वारा शेयर की गई कई पोस्ट में उनकी करीबी दोस्त, मिस्र की एक्ट्रेस अमीना खलील नज़र आईं. अपनी ज़्यादातर स्टोरीज़ में, एर्सेल ने अमीना को टैग किया और इवेंट में उनकी मौजूदगी पर फोकस किया.
शाहरुख खान सिर्फ एक क्लिप में थोड़ी देर के लिए दिखे. यह इस दावे का समर्थन करता है कि एर्सेल बॉलीवुड स्टार के बजाय अपनी दोस्त को फिल्मा रही थीं. अमीना खलील ने भी उसी इवेंट से ऐसा ही कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया.
टिप्पणी से ऑनलाइन हलचल क्यों मची?
“यह अंकल कौन है?” यह वाक्यांश कुछ कारणों से चर्चा में आया. पहला, शाहरुख खान को भारतीय सिनेमा में दशकों की स्टारडम के साथ एक जीवित किंवदंती माना जाता है, और फैंस अक्सर उन टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं जिन्हें वे अपमानजनक मानते हैं. दूसरा, इस घटना के आसपास का ध्यान इस बात पर प्रकाश डालता है कि सेलिब्रिटी इंटरैक्शन को ऑनलाइन कितनी जल्दी बढ़ाया और उन पर बहस की जा सकती है.
कुछ फैंस ने एर्सेल का बचाव करते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी दोस्त अमीना खलील, जो इवेंट में एक मिस्र की एक्ट्रेस थीं, का समर्थन कर रही थीं, और उनकी टिप्पणी का मतलब सिर्फ गलत जानकारी को ठीक करना था.
A video of Turkish star Hande Erçel filming Shah Rukh Khan on stage was first seen as a fangirl moment. But things took a turn when a screenshot allegedly showed her saying, “Who is this uncle?” and “I was just filming my friend, I’m not his fan.” #ShahRukhKhan #HandeErçel pic.twitter.com/M66C4EKTi1
— All Dat Matterz – ADM (@alldatmatterz_) January 20, 2026
हैंडे एर्सेल का मशहूर काम?
हैंडे एर्सेल लोकप्रिय तुर्की टेलीविज़न ड्रामा के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुईं. “गुनेशिन किज़लारी” में अभिनय करने के बाद वह घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गईं, जिसने उन्हें तुर्की में व्यापक पहचान दिलाई. “आस्क लाफ़्टन अनलमाज़” (प्यार शब्दों को नहीं समझता) से उनकी वैश्विक लोकप्रियता बढ़ी, जहाँ उनके प्रदर्शन ने एशिया और मध्य पूर्व में एक मजबूत फैन फॉलोइंग हासिल की.
बाद में उन्होंने “हल्का” और “सेन चाल कपिमी” (तुम मेरे दरवाज़े पर दस्तक दो) में अभिनय किया, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम की जाने वाली तुर्की सीरीज़ में से एक बन गई. टेलीविज़न के अलावा, एर्सेल फिल्मों और हाई-प्रोफाइल फैशन कैंपेन में भी नज़र आ चुकी हैं. वह अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में अक्सर नज़र आती हैं और तुर्की मनोरंजन से परे अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही हैं.