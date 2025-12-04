Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन हैं श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड Rahul Mody, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

कौन हैं श्रद्धा कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड Rahul Mody, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 4, 2025 12:47:54 PM IST

Who is Rahul Mody: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी निजी जिंदगी को हमेशा थोड़ा दूर रखती रही हैं. लेकिन इस बार हालात अलग थे. जमनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग रस्मों में श्रद्धा और राइटर राहुल मोदी पहली बार साथ नजर आए. मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर भी दोनों को साथ देखा गया था. इन तस्वीरों ने उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को और मजबूत कर दिया. हाल ही में दोनों को मुंबई कॉफी फेस्टिवल में एक साथ देखा गया था, जहां कपूर द्वारा मोदी को मोची का टुकड़ा खिलाने के एक वीडियो ने ऑनलाइन काफी दिलचस्पी जगाई थी.

काफी समय से माना जा रहा था कि श्रद्धा राहुल को डेट कर रही हैं, लेकिन दोनों ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा. 2023 में दोनों पहली बार एक डिनर डेट के दौरान साथ दिखाई दिए थे. उस समय एक सूत्र ने बताया था कि वे अचानक कैमरों के सामने आने से चौंक गए थे और वे अपने रिश्ते को निजी रखना चाहते थे. अब ऐसा लगता है कि दोनों को सार्वजनिक तौर पर साथ दिखने में कोई हिचक नहीं रही.

 Who is Rahul Mody: राहुल मोदी कौन हैं?

राहुल मोदी फिल्म जगत में लेखक के रूप में जाने जाते हैं. IMDb के अनुसार उन्होंने लव रंजन की ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और श्रद्धा-रणबीर कपूर की फिल्म ‘तू झूठी मैं मक्कार’ लिखी है. श्रद्धा और राहुल की मुलाकात भी इसी फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई.

कहा जाता है कि 2022 में श्रद्धा अपने फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ से कथित ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थीं, लेकिन राहुल से मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.

Rahul Career: राहुल का करियर  

राहुल मुंबई में पले-बढ़े. उन्होंने अपनी पढ़ाई व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से की. उन्होंने 2011 में बनी लव रंजन की फिल्म ‘प्यार का पंचनामा’ में इंटर्नशिप की थी और बाद में उनकी फिल्म ‘आकाशवाणी’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया.

उनके पिता अमोद मोदी बिजनेसमैन हैं और माना जाता है कि राहुल को पहले परिवार के बिजनेस से जुड़ना था. लेकिन फिल्मों में उनकी रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने बिल्ली बार्बर फिल्म के गाने ‘मरजानी’ की शूटिंग करीब से देखी. यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे फिल्म निर्माण से ही जुड़े रहेंगे.

 

