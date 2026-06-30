कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर? जानिए काव्या मारन के बॉयफ्रेंड की उम्र, परिवार, करियर, नेटवर्थ और सब कुछ

Anirudh Ravichander: भारतीय फिल्म संगीत जगत में अनिरुद्ध रविचंदर एक ऐसा नाम बन चुके हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की. अपनी ऊर्जा से भरपूर धुनों, प्रयोगधर्मी संगीत और लगातार हिट एल्बम देने की क्षमता के कारण वह आज दक्षिण भारतीय सिनेमा ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे चर्चित संगीतकारों में गिने जाते हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर की शैक्षिक पृष्ठभूमि

अनिरुद्ध रविचंदर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में पूरी की. इसके बाद उन्होंने 2011 में चेन्नई के लोयोला कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की. संगीत के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी, जिसके चलते उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से शास्त्रीय पियानो का प्रशिक्षण लिया. बाद में उन्होंने चेन्नई के साउंडटेक मीडिया ऑडियो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया. कॉलेज के दिनों में वह एक फ्यूजन म्यूजिक बैंड का हिस्सा रहे और कई मंचों पर प्रदर्शन किया. इसी दौर में उन्होंने संगीत निर्माण की बारीकियों को समझा और अपने कौशल को निखारा.

करियर की शुरुआत और सफलता

अनिरुद्ध ने वर्ष 2012 में फिल्म ‘3’ से संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इसी फिल्म का गाना ‘Why This Kolaveri Di’ देखते ही देखते वैश्विक स्तर पर वायरल हो गया और उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला गया. इसके बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया और उद्योग के सबसे भरोसेमंद संगीत निर्देशकों में शामिल हो गए. ‘कथ्थी’, ‘वेदलम्’, ‘रेमो’, ‘मास्टर’, ‘विक्रम’, ‘लियो’, ‘जेलर’ और ‘जवान’ जैसी फिल्मों के संगीत ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘जवान’ के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की और विश्व प्रसिद्ध डीजे डिप्लो के साथ ‘Cold Water’ रीमिक्स पर भी काम किया.

लोकप्रिय गीत

उनके लोकप्रिय गीतों में ‘Why This Kolaveri Di’, ‘सेल्फी पुल्ला’, ‘अरबी कुथु’, ‘वाथी कमिंग’, ‘हुकुम’, ‘बदमाश’, ‘चलेया’, ‘जिंदा बंदा’, ‘मेघम करुकथा’ और ‘पथला पथला’ शामिल हैं. इन गीतों ने न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा बल्कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

परिवार और रजनीकांत से रिश्ता

अनिरुद्ध के पिता रवि राघवेंद्र तमिल फिल्म उद्योग के जाने-माने अभिनेता हैं. उन्होंने कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया है. उनकी मां लक्ष्मी रविचंदर प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना हैं और उन्होंने बचपन से ही अनिरुद्ध को कला और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. अनिरुद्ध की एक बड़ी बहन वैष्णवी रविचंदर हैं, जो सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं. उनका कोई सगा भाई नहीं है. परिवारिक रिश्तों की बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत उनके मामा लगते हैं, क्योंकि रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत, अनिरुद्ध के पिता की बहन हैं.

काव्या मारन के साथ रिश्ते की चर्चाएं

हाल के महीनों में अनिरुद्ध रविचंदर का नाम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के साथ जोड़ा जा रहा है. यह चर्चा तब तेज हुई जब अभिनेता वाई. जी. महेंद्र ने एक इंटरव्यू में शादी से जुड़े संकेत दिए. सोशल मीडिया पर दोनों की शादी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं, यहां तक कि कथित डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चाएं भी सामने आईं. हालांकि अब तक न तो अनिरुद्ध रविचंदर और न ही काव्या मारन ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि की है. इसलिए फिलहाल इन्हें केवल अफवाह और अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है.

कितनी है अनिरुद्ध रविचंदर की नेटवर्थ?

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिरुद्ध रविचंदर की अनुमानित कुल संपत्ति 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है. उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं फिल्म संगीत निर्देशन,प्लेबैक सिंगिंग,लाइव कॉन्सर्ट,स्ट्रीमिंग रॉयल्टी,ब्रांड एंडोर्समेंट,स्वतंत्र संगीत प्रोजेक्ट्स उद्योग से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, वह एक फिल्म के लिए लगभग 8 से 12 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं.

पुरस्कार और सम्मान

अपने करियर में अनिरुद्ध को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं.

2 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ

10 SIIMA अवॉर्ड्स

6 एडिसन अवॉर्ड्स

5 विजय अवॉर्ड्स

‘Why This Kolaveri Di’ के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान

डिप्लो के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अनिरुद्ध रविचंदर के बारे में रोचक तथ्य

21 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्टार बन गए थे.

‘Why This Kolaveri Di’ को करोड़ों बार देखा जा चुका है.

तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं.

अंतरराष्ट्रीय कलाकार डिप्लो के साथ सहयोग कर चुके हैं.

भारत के सबसे अधिक फीस लेने वाले संगीतकारों में शामिल हैं.

रजनीकांत परिवार से उनका करीबी पारिवारिक संबंध है.

क्या अनिरुद्ध और काव्या मारन की शादी तय हो गई है?

फिलहाल अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दोनों पक्षों की ओर से रिश्ते या विवाह की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में शादी से जुड़ी सभी चर्चाओं को तब तक अप्रमाणित माना जाएगा, जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता.