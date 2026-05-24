करोड़ों रुपये मिलने पर भी नहीं पहनूंगा साड़ी, जब राजेश खन्ना ने बिग बी को मारे थे ताने , क्या था पूरा मामला?

सदी के महानायक के रूप में पहचाने जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन पर एक बार दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना भड़क गए थे. राजेश खन्ना बिग बी की एक हरकत से काफी नाराज हो गए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें करोड़ों की दौलत भी दे दीजिए तब पर भी वह साड़ी नहीं पहनेंगे. ऐसा क्या हुआ था आगबबूला हो गए थे राजेश खन्ना. चलिए जानते हैं.

क्यों भड़क उठे थे राजेश खन्ना?

आपको बता दें कि साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘लावारिस’ के गाने ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है’ में अमिताभ ने औरत का वेश धारण कर जबरदस्त डांस किया था. यह गाना दर्शकों को खूब पसंद आया था। वहीं राजेश खन्ना को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया. इस पर उन्होंने खुलकर आलोचना करते हुए कहा था कि एक सुपरस्टार को इस तरह के कपड़े पहनकर स्क्रीन पर नाचने की जरूरत नहीं. उस समय राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी और इस बयान ने उस टकराव को और भी तीखा बना दिया था.

जया बच्चन भी हो गईं थीं नाराज

दिलचस्प बात यह भी है कि केवल राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि जया बच्चन भी इस गाने से नाराज हो गई थीं. और फिल्म के ट्रायल के दौरान थिएटर छोड़कर बाहर चली गई थीं.

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट

अमिताभ बच्चन के काम की बात करें, तो वह इन दिनों कई फिल्मों में व्यस्त हैं. वे फिल्म निर्माता नाग अश्विन की ‘कल्कि 2898 ईस्वी’ के सीक्वल में प्रभास के साथ अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी फिल्मों में पौराणिक फंतासी सीक्वल ‘ब्रह्मास्त्र भाग दो: देव’ और थ्रिलर सीक्वल ‘आंखें 2’ भी शामिल हैं. इसके अलावा वह निर्माता रिभु दासगुप्ता की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘सेक्शन 84’ में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ डायना पेंटी, निम्रत कौर और अभिषेक बनर्जी भी हैं. इतना ही नहीं, अभिनेता रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ में भी जटायु का किरदार निभाते दिखेंगे.

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