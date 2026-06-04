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Karan Kundrra Tejasswi wedding: कब शादी कर रहे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश? क्या 4 महीने में बजेगी शहनाई

Karan Kundrra Tejasswi wedding: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फ़ैन्स इन दोनों लवबर्ड्स की शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आए दिन, उनकी शादी की प्लानिंग की अफ़वाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं.

By: Heena Khan | Published: June 4, 2026 11:17:55 AM IST

Karan KundraTejasswi Prakash
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Karan Kundrra Tejasswi wedding: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फ़ैन्स इन दोनों लवबर्ड्स की शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आए दिन, उनकी शादी की प्लानिंग की अफ़वाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं. खैर, जब से उन्होंने रियलिटी टीवी शो ‘देसी ब्लिंग’ के सेट पर सगाई की है, तब से ये अटकलें और उम्मीदें और भी मज़बूत हो गई हैं. अब, मशहूर टैरो कार्ड रीडर डॉ. गीतांजलि सक्सेना ने भविष्यवाणी की है कि उनका भविष्य कैसा होगा. 

कब है करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर चल रही चर्चा ने उनके फ़ैन्स के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है. हालाँकि, जब टैरो कार्ड और भविष्यवाणियों को करीब से देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनकी शादी का समय ज़्यादा दूर नहीं है. पिंकविला से खास बातचीत में, गीतांजलि सक्सेना ने कार्ड्स फैलाए और भविष्यवाणी की कि वो अगले चार महीनों में शादी कर सकते हैं. टैरो कार्ड एक्सपर्ट ने हमें बताया, “दरअसल, उन्हें चार महीने बाद शादी कर लेनी चाहिए. उनकी शादी इस साल नवंबर-दिसंबर तक, या अगले साल जनवरी-फ़रवरी में हो जानी चाहिए.”

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सक्सेना की भविष्यवाणी 

सक्सेना ने आगे बताया, “मेरे कार्ड्स के अनुसार, उन्हें अगले साल अक्टूबर तक शादी कर लेनी चाहिए. क्योंकि उसके बाद, मुझे उनके बीच कुछ समस्याएँ, कुछ आपसी मतभेद नज़र आ रहे हैं. मेरे हिसाब से, उनकी शादी इसी साल (2026) हो जानी चाहिए, और अगर वे शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें 2027 तक ऐसा कर लेना चाहिए. उन्हें शादी कर लेनी चाहिए; यह उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है.”

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Tags: bollywoodKaran Kundrratejasswi prakash
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