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जब 90 करोड़ के कर्ज में डूब गए थे बिग बी, ड्राइवर तक को देने के लिए नहीं थे पैसे, फिर हुआ कुछ ऐसा..

Amitabh Bachchan: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने करियर में एक वक्त 90 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गए थे. हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास ड्राइवर तक को देने के लिए पैसे नहीं थे. फिर क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 19, 2026 2:19:52 PM IST

जब कर्जे मे डूब गए थे अमिताभ बच्चन
जब कर्जे मे डूब गए थे अमिताभ बच्चन


बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन आज सिनेमाई दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वह 83 वर्ष की उम्र में भी फिल्मी दुनिया में छाए हुए हैं. आपको बता दें एक समय बिग बी के ऊपर 90 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था. अभिनेता ने धीरूभाई अंबानी से भी मदद नहीं ली थी. फिर कैसे बिग बी इस कर्ज से कैसे उबरे. जानिए पूरा किस्सा. 

प्रोडक्शन कंपनी खोली थी

अभिषेक कर नाम के यूट्यूबर ने एक पॉडकास्ट में अमिताभ बच्चन के कर्ज में डूबने वाले किस्से को साझा किया था. उन्होंने कहा, ‘अमिताभ बच्चन 90 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गए थे. बिग बी ने एबीसी कॉरपोरेशन प्रोडक्शन हाउस नाम की कंपनी खोली थी और उससे वो बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करने लगे थे. क्या होता है जब एक्टर्स बहुत कमाने लगते हैं तो वो प्रोड्यूसर बन जाते हैं कि और पैसा कमाएंगे. उन्होंने जीवन काल में जितना पैसा कमाया था, सब कर्जे में चला गया था. उस वक्त वो 90 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जे में आ गए. फिर कंपनी बंद हो गई.’

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ड्राइवर को देने के लिए नहीं थे पैसे

आगे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक समय ऐसा आ गया कि उनके ड्राइवर को 25,000 देने तक के उनके पास पैसे नहीं थे. सोचिए उस वक्त उनके बच्चे बड़े हो रहे थे. बाहर सबको लग रहा है इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुके थे.’

धीरूभाई अंबानी की भ नहीं ली मदद

आगे उन्होंने बताया कि उस वक्त अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन अच्छे मित्र थे. यूट्यूबर ने बताया, ‘अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने एक बार अनिल अंबानी को बुलाया और कहा की अमिताभ बच्चन को 100 करोड़ दे दें, लेकिन बिग बी ने लेने से मना कर दिया.’ इस बात अमिताभ बच्चन ने कहा, ‘मैं अगर यह पैसा ले लूंगा ना तो मेरा स्वाभिमान गिर जाएगा. मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा. उन्होंने बोला अब इसके आगे की कहानी बहुत कम लोगों को पता है.’

कैसी बदली किस्मत?

इसके आगे की कहानी यह है कि अमिताभ बच्चन को उनके कुछ सलाहकार ने कहा कि वो साउथ में जाएं और मैंगलोर स्थित कुके सुब्रमण्यम और ये सभी टेंपल्स कवर करें. फिर वह वहां श्रद्धा भाव से गए और इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई. फिर उन्हें कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर मिला और इसके बाद उनका पूरा कर्जा उतर गया और सब ठीक हो गया. 

Tags: amitabh bachchanbollywood
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