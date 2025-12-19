करिश्मा कपूर के प्यार में पागल थे अक्षय खन्ना, शादी में कर दिया था किस, अब फिर से वीडियो हो रहा वायरल

Akshaye Khanna Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टर अक्षय खन्ना को लेकर काफी बातें हो रही हैं. उनकी हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ में निभाए गए किरदार को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसी वजह से लोग उनके पुराने इंटरव्यू, वीडियो और किस्सों को फिर से देख रहे हैं.

इन्हीं पुराने वीडियो में से एक क्लिप करिश्मा कपूर और उनके दिवंगत पूर्व पति संजय कपूर की शादी का है. इस वीडियो में अक्षय खन्ना दूल्हा-दुल्हन को बधाई देते नजर आते हैं. वो करिश्मा कपूर के हाथ को सम्मान से चूमते हैं, जिसे लोग आज भी देख रहे हैं.

करिश्मा के हाथ पर किस

वीडियो में पहले राहुल खन्ना दूल्हा-दुल्हन से मिलते हैं. इसके बाद अक्षय खन्ना आगे बढ़ते हैं और करिश्मा को हाथ चूमकर शुभकामनाएं देते हैं. ये पल भले ही छोटा हो, लेकिन लोगों को उनका ये सादा और सभ्य व्यवहार बहुत पसंद आ रहा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर 90 के दशक की पुरानी अफवाहों की चर्चा होने लगी. कहा जाता था कि अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर एक समय एक-दूसरे के करीब थे. दोनों ने साथ में काम किया था और उसी दौरान उनके रिश्ते की बातें सामने आई थीं.

शादी की बात क्यों नहीं बनी?

उस समय ऐसी खबरें थीं कि करिश्मा के पिता ने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई थी. लेकिन कहा जाता है कि करिश्मा की मां इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थीं क्योंकि करिश्मा उस दौर में अपने करियर के अच्छे दौर में थीं. हालांकि, ये सब सिर्फ बातें ही रहीं.

दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा

अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर ने कभी भी इन खबरों पर खुलकर कुछ नहीं कहा. इसलिए सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता. वक्त के साथ ये बातें भी पीछे छूट गईं.

लोगों को पसंद आया अक्षय का व्यवहार

वीडियो पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने अक्षय खन्ना को सच्चा जेंटलमैन बताया. किसी ने कहा कि ये सम्मान दिखाने का अच्छा तरीका है, तो किसी ने उनके सादे स्वभाव की तारीफ की.

काम की बात करें तो अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अन्य कलाकार भी हैं. अक्षय खन्ना की एक्टिंग एक बार फिर लोगों को याद दिला रहा है कि वो क्यों खास हैं.