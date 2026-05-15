Welcome To The Jungle Teaser: जंगल में मंगल करने आ रहे हैं अक्षय कुमार! ‘वेलकम टू द जंगल’ का टीज़र हुआ रिलीज़

Welcome To The Jungle Teaser Out: अक्षय कुमार की आने वाली कॉमेडी फ़िल्म, ‘Welcome to the Jungle’ को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मेकर्स ने अब फ़िल्म के पहले गाने की रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है. हाल के समय की सबसे बड़ी कॉमेडी फ़िल्मों में से एक मानी जा रही यह फ़िल्म, अपनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ भरपूर हंसी, हंगामा और मनोरंजन का वादा करती है.

कैसा है टीजर ?

टीज़र की शुरुआत में अक्षय कुमार और दूसरे कलाकार जंगल में घुसते हैं और कुछ अजीब चीज़ों का अनुभव करते हैं. वे एक बड़ी रकम जीतने के लिए किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं. मेकर्स ने यह भी बताया कि फ़िल्म का पहला गाना 18 मई को रिलीज़ होगा. साजिद खान के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन और अन्य कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. यह फ़िल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

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सामने आया अक्षय का पहला लुक

हाल ही में, मेकर्स ने अक्षय कुमार का पहला लुक भी जारी किया. इस नए पोस्टर में अक्षय कुमार एक रफ़-टफ़, लेकिन स्टाइलिश अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं. मेकर्स ने इस नए लुक के साथ फ़ैन्स की उत्सुकता बढ़ाई, जिससे ऑनलाइन दुनिया में तुरंत ही हलचल मच गई. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, ‘अगला… #WelcomeToTheJungle.’

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