Vivek Sinha salary rumor: ‘विवेक सिन्हा ने ‘धुरंधर 2’ की फीस पर तोड़ी चुप्पी, 1 करोड़ की अफवाह का किया खुलासा

अफवाहों पर लगा विराम विवेक सिन्हा के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि उनकी फीस को लेकर वायरल हो रही 1 करोड़ रुपये वाली खबर पूरी तरह से गलत थी. फैंस इस बात से खुश हैं कि एक्टर ने खुद सामने आकर सच्चाई बताई और गलत जानकारी को रोकने की कोशिश की.

एक्टर ने आगे कहा, “मुझे ‘धुरंधर’ से पैसा मिला है, अच्छा पैसा मिला. जितनी उम्मीद थी उतना मिला, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना नहीं. जो पैसा मिला था वो अब खत्म हो चुका है. मैं मुंबई में रहता हूं और यहां खर्चा बहुत ज्यादा है. विवेक सिन्हा का मानना है कि एक कलाकार के लिए सिर्फ फीस ही सब कुछ नहीं होती. उनके अनुसार, अच्छे रोल और मजबूत किरदार ज्यादा मायने रखते हैं. वह ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देते हैं जो उनके अभिनय को निखारें और दर्शकों से उन्हें जोड़ें.‘धुरंधर’ की सफलता के बाद विवेक सिन्हा लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. वह इंडस्ट्री में अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए अलग-अलग तरह के किरदार निभाने पर ध्यान दे रहे हैं.