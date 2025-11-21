Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘कौन शाहरुख खान, लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे’, Vivek Oberoi ने कह दी ऐसी बात, सोच में पड़ गए लोग

सोशल मीडिया पर विवेक के शाहरुख़ खान पर किए कमेंट को लेकर नई बहस छिड़ गई है. कोई उनके कमेंट को सही बता रहा है तो कोई कह रहा है कि विवेक की जुबान फिसल गई.

By: Kavita Rajput | Published: November 21, 2025 7:04:02 AM IST

Vivek Oberoi Shah Rukh Khan controversy: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने हाल ही में शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) पर एक कमेंट किया है जिसने नए डिबेट को जन्म दिया है. सोशल मीडिया पर विवेक के कमेंट को लेकर बहस छिड़ गई है. कोई उनके कमेंट को सही बता रहा है तो कोई कह रहा है कि विवेक की जुबान फिसल गई. अब सोच रहे होंगे कि विवेक ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया तो चलिए हम आपको बताते हैं.

विवेक बोले-कौन शाहरुख खान?

जी हां, हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि आने वाले 25 साल में लोग शाहरुख़ खान को याद नहीं रखेंगे. विवेक ने कहा, 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान शायद…दरअसल इंटरव्यू में विवेक शाहरुख का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नेम और फेम समय के साथ फीका पड़ने में देर नहीं लगती है. विवेक ने आगे कहा, 1960 में किस एक्टर ने क्या काम किया था, किसके साथ काम किया था, क्या फिल्म थी, क्या आज इससे किसी को कोई फर्क पड़ता है?

विवेक ने राज कपूर का भी लिया नाम

विवेक ने कहा, जैसे आजकल के लोग पूछते हैं, कौन राज कपूर?आप और हम उन्हें गॉड ऑफ़ सिनेमा के तौर पर जानते हैं लेकिन अगर आप किसी यंगस्टर या रणबीर कपूर के फैन से पूछेंगे कि राज कपूर को जानते हो, तो वो इंकार कर देगा. बता दें कि विवेक की अगली फिल्म ‘मस्ती 4’ 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. वह रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट‘ में भी नजर आयेंगे.

