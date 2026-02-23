Rashmika-Vijay Wedding: रश्मिका–विजय की वेडिंग डेट फिक्स, इस शुभ मुहूर्त पर लेंगे सात फेरे! जानें कब से शुरू होंगी रसमें?

Rashmika-Vijay Wedding Update: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. यह कपल 26 फरवरी को उदयपुर के एक शानदार रिसॉर्ट में शादी करेगा. हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलिब्रेशन शुरू हो गया है. जो लोग देर से आए, उनके लिए बता दें कि यह कपल अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ हैदराबाद से राजस्थान आया है ताकि सेलिब्रेशन शुरू कर सके. जल्द ही शादी करने वाले इस कपल, रश्मिका और विजय ने उदयपुर एयरपोर्ट पर स्टाइल में पहुंचकर यह पक्का किया कि सबकी नज़रें उन पर ही टिकी रहें. जैसा कि वायरल वीडियो और फोटो से साफ है, उन्होंने बिजनेस कैजुअल कपड़े पहने हुए थे.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी कितने बजे होगी?

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी 26 फरवरी को सुबह 10 बजे होने की उम्मीद है. यह समय शुभ मुहूर्त के हिसाब से तय किया गया है. कपल के एक करीबी सोर्स ने बताया कि सेरेमनी के दौरान होने वाली सभी रस्में उनकी विरासत के दोनों पहलुओं को दिखाएंगी.

मनीकंट्रोल ने सोर्स के हवाले से बताया, “सुबह की रस्में तेलुगु कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से होंगी, जबकि शाम को कोडवा कम्युनिटी की रस्मों के हिसाब से होंगी.”

रस्मों का यही दिलचस्प मेल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को बहुत खास बना देगा. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि विजय का परिवार तेलुगु कम्युनिटी से है, जबकि रश्मिका कोडवा कम्युनिटी से हैं. विजय और रश्मिका दोनों ही दोनों कल्चर का सम्मान करना चाहते थे और यह पक्का करना चाहते थे कि उनकी शादी उनकी जड़ों और फैमिली वैल्यूज़ पर फोकस करे.

शादी के लिए मेहमान कब आएंगे?

खबर है कि मेहमान 23 फरवरी से आना शुरू हो जाएंगे. प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन 24 और 25 फरवरी को होंगे, जिसके बाद 26 फरवरी को ग्रैंड वेडिंग होगी. रश्मिका और विजय के मेहंदी और संगीत फंक्शन में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और इंडस्ट्री के करीबी दोस्त शामिल होंगे.

‘विरोश की शादी’ क्या है?

विजय और रश्मिका ने 23 फरवरी को बताया कि उनकी शादी का नाम ‘द वेडिंग ऑफ़ VIROSH’ होगा. कपल ने एक पर्सनल नोट लिखकर बताया था कि ‘VIROSH’ शब्द सालों पहले फैंस ने उनके नामों को मिलाकर बनाया था. नोट में कपल ने कहा, “हमारे प्यारे प्यारों, इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाते, इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ चुनते – तुम पहले से ही वहाँ थे.

इतने प्यार से, तुमने हमें एक नाम दिया. तुमने हमें ‘VIROSH’ कहा. इसलिए आज – पूरे दिल से, हम तुम्हारे सम्मान में अपने एक साथ आने का नाम रखते हैं. हम इसे नाम देना चाहेंगे – ‘द वेडिंग ऑफ़ VIROSH’. हमें इतने प्यार से संभालने के लिए धन्यवाद. तुम हमारा हिस्सा हो – हमेशा. बहुत सारा प्यार और ढेर सारा प्यार!”