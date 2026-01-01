Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली ने 2025 को कहा अलविदा, अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की खास तस्वीर…!

Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली ने 2025 को अनुष्का शर्मा के साथ खुशहाल अलविदा कहा. साल उनके लिए खास रहा IPL जीत और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास. वे अपनी निजी जिंदगी लंदन में शांतिपूर्वक बिताते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 1, 2026 1:21:12 PM IST

Virat Kohli-Anushka Sharma: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने 2025 को एक खुशहाल नोट पर अलविदा कहा. 31 दिसंबर को विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नजर आए. इस तस्वीर में दोनों की मुस्कान और प्यार फैन्स को बहुत पसंद आया और लोग उन्हें ‘कपल गोल्स’ बता रहे हैं.

 विराट का दिल से पोस्ट

तस्वीर में विराट ने ग्रे टी-शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहनी हुई थी, जबकि अनुष्का ने सफेद टॉप के साथ नीली जींस पहनी थी. विराट ने अपना हाथ अनुष्का के कंधे पर रखी और दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे थे. तस्वीर के कैप्शन में विराट ने लिखा, Stepping into 2026 with the light of my life, जिसका मतलब है कि वो 2026 का स्वागत अपने जीवन की रोशनी यानी अनुष्का के साथ कर रहे हैं.

 विराट के लिए 2025 का साल

विराट कोहली के लिए 2025 का साल बेहद खास रहा. उन्होंने इस साल अपने फ्रैंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ पहला IPL खिताब जीता और 18 साल के इंतजार को खत्म किया. इसके अलावा, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा भी की, जो इंग्लैंड दौरे से बस एक महीने पहले हुई.

इस घोषणा पर अनुष्का ने विराट के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने कहा कि लोग उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हमेशा उन संघर्षों और चुनौतियों को याद रखेंगी जो विराट ने अपने आप में छिपा रखे थे. उन्होंने ये भी लिखा कि विराट ने हमेशा अपने दिल की सुनी और उन्होंने यह अलविदा पूरी मेहनत और प्यार के साथ जीता.

 हाल की उपलब्धियां

इस साल की शुरुआत में ही विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में लगातार दूसरी शतकीय पारी खेली. पहले ODI में उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. ये उनकी 53वीं ODI शतकीय पारी थी और कुल मिलाकर 84वीं अंतरराष्ट्रीय शतकीय पारी. वे सचिन तेंदुलकर के सिर्फ पीछे हैं, जिनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

 विराट-अनुष्का की निजी जिंदगी

विराट और अनुष्का ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की थी. उनकी बेटी वामिका 2021 में और बेटे अकाय 2024 में जन्मे. शादी के बाद भी ये जोड़ा अपनी निजी जिंदगी को बेहद निजी रखता है और ज्यादातर समय लंदन में बिताता है.

 

