Kriti Sanon’s Old Audition Video: कृति सेनन का पुराना ऑडिशन वीडियो वायरल; दो-पीस पहनने को लेकर जताई थी असहजता..!

Kriti Sanon’s Old Audition Video Goes Viral: कृति सेनन का 22 साल की उम्र का पुराना ऑडिशन वीडियो वायरल हुआ है. लोग उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो ने फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष पर चर्चा छेड़ दी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 30, 2025 11:30:08 AM IST

Kriti Sanon’s Old Audition Video Goes Viral: एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी नई फिल्म की वजह से नहीं. उनके करियर की शुरुआत का एक पुराना ऑडिशन वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा सामने आया है. ये वीडियो उस समय का है, जब कृति सिर्फ 22 साल की थीं और फिल्मों में कदम रखने की कोशिश कर रही थीं. वीडियो में कृति खुद का परिचय देती नजर आती हैं. उन्होंने सादा सा सफेद कपड़ा पहना हुआ है और कैमरे के सामने पूरे भरोसे के साथ बात करती हैं. ऑडिशन के दौरान वो एक सीन निभाती हैं, जिसमें किसी को डूबने से बचाने का दृश्य है. इस सीन में उनकी मेहनत और गंभीरता साफ दिखाई देती है.

वीडियो में वो ये भी बताती हैं कि अगर शूटिंग की तारीखें तय हों तो वो उपलब्ध रहेंगी. एक जगह वो दो-पीस कपड़े को लेकर अपनी असहजता भी जाहिर करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कठिन सीन करने के लिए तैयार दिखती हैं. इससे उनके शुरुआती संघर्ष और सीखने की चाह का अंदाजा मिलता है.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही ये वीडियो सामने आया, लोगों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कई लोगों ने कृति की मेहनत की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बिना किसी सहारे के अपनी जगह बनाई. कुछ यूजर्स ने आज के स्टार किड्स से तुलना करते हुए कहा कि पहले ऑडिशन और मेहनत का रास्ता ज्यादा अहम होता था. कुल मिलाकर, वीडियो ने फिल्मों में बाहरी कलाकारों के संघर्ष पर फिर से बात छेड़ दी है.

हाल की फिल्में और आगे की तैयारी

काम की बात करें तो कृति सेनन हाल ही में आनंद एल. राय की फिल्म तेरे इश्क में, में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ धनुष थे. ये फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई. आने वाले समय में कृति के पास कई फिल्में हैं. वो कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ दिखेंगी, जिसे होमी अदजानिया निर्देशित कर रहे हैं. इसके अलावा डॉन 3 और भेड़िया के अगले भाग में भी उनकी मौजूदगी तय मानी जा रही है.

ये पुराना ऑडिशन वीडियो याद दिलाता है कि कृति सेनन का सफर आसान नहीं था. मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है. यही वजह है कि ये वीडियो आज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Tags: Kriti Sanon audition resurfacedKriti Sanon before debutKriti Sanon not comfortable two-pieceKriti Sanon old auditionKriti Sanon viral video
