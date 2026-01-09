पहाड़ से सीधा नदी में लगाई छलांग, गोवा में मशहूर एक्ट्रेस ने ये क्या कर डाला? Video Viral

Fatima Sheikh Viral Video: गोवा से एक्ट्रेसेस के स्विमिंग पूल, रिसॉर्ट या स्पा के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन हाल ही में एक वीडियो नौ सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. इस एक्ट्रेस ने चट्टानी पहाड़ी पर 20 मिनट चढ़ाई कीऔर फिर चोटी से क्लिफ डाइव नदी में लगा दी. यह और कोई नहीं बल्कि दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, जिन्होंने गोवा में यह कारनामा कर दिखाया है. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. दिल दहला देने वाला वीडियो पोस्ट किया है.

फातिमा सना शेख का नए साल का जश्न

दरअसल, फातिमा सना शेख हाल ही में नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा गई हुई थीं. इस बीच उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म, ट्रेकिंग और वॉटरफॉल्स जैसी कई शानदार जगहों पर कुछ यादगार पल बिताए. फातिमा ने एक फॉल्स पर जाकर क्लिफ डाइविंग की.

फातिमा ने शेयर किया वीडियो

फातिमा ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा ‘उस किनारे पर खड़े होकर, छलांग लगाने की हिम्मत जुटाने में मुझे 20 मिनट लग गए. और फिर मैंने छलांग लगा दी..वह पल जब आप हवा में होते हैं, पानी से टकराने से ठीक पहले.. बहुत लंबा लगता है. पेट में वह डूबने वाला एहसास डरावना और कन्फ्यूज करने वाला होता है. क्योंकि उन कुछ पलों में, मैं डर को एड्रेनालाईन में बदलते हुए महसूस कर सकता था.खुद को उस बदलाव से गुज़रते देखना बहुत दिलचस्प था. उसके बाद तो डर का स्विच ऑफ हो गया. और उसके बाद मैंने 4 बार छलांग लगाई. डर असल में छलांग का नहीं था. डर उन कहानियों का था जो मैंने छलांग लगाने से पहले अपने दिमाग में बनाई थीं.. इतना सोचने का नहीं..”

कुत्ते के साथ गोवा टूर

नए साल को गोवा में बिताते हुए फातिमा सना शेख ने हर पल का भरपूर आनंद लिया. नए साल में वह और भी हिम्मत के साथ जिंदगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. फातिमा अपने प्यारे पालतू कुत्ते के साथ गोवा टूर पर गई थीं.