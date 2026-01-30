अब नहीं सहेंगे… आ गया द केरल स्टोरी-2 का टीजर, जानें इस बार क्या होगा खास..!

The Kerala Story 2 teaser: फिल्म द केरल स्टोरी 2 का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है.इस टीजर में कुछ नए किरदारों को पेश किया गया है और कहानी में नए मोड़ की झलक दिखाई गई है. फिल्म के टीजर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसमें लिखा था- हमारी बेटियां प्यार में नहीं पड़तीं, फंदे में पड़ती हैं. अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे. TheKeralaStory2GoesBeyond सिनेमाघरों में 27 फरवरी 2026 को. टीजर में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया को दिखाया गया है. ये तीनों नए किरदार कहानी को आगे बढ़ाएंगे.

टीजर से पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां प्यार में पड़ती हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है. उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा किया गया कि उन्हें धार्मिक रूपांतरण के एजेंडे के तहत प्यार में फंसाया गया.

कहानी की शुरुआत

टीजर की शुरुआत लड़कियों के सपनों से होती है- किसी का सपना IAS अफसर बनने का है, किसी का खिलाड़ी बनने का और किसी का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का. लेकिन जब वे गलत लोगों से प्यार करती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं, तो उनके सपने टूट जाते हैं.

टीजर ये भी दिखाता है कि लड़कियों ने अपनी परेशानियों के बावजूद हिम्मत जुटाई और लड़ाई करने का फैसला किया. टीजर का अंत लड़कियों के एक साथ कहने से होता है: अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं.

संगीत और प्रतिक्रिया

टीजर में संगीत ने कहानी में गहराई जोड़ दी है. सोशल मीडिया पर दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और फिल्म के पहले भाग की तुलना में इसकी बेहतर उम्मीद जताई. फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है. इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है और आशिन ए शाह ने सह-निर्माण किया है. फिल्म 27 फरवरी 2026 को बड़े पर्दें पर आने वाली है.

Rejected reality show contestants: रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिए गए थे ये सितारे, आज करोड़ों के हैं मालिक, एक गाने के लिए लाखों में लेते हैं फीस

द केरल स्टोरी के बारे में

पहली फिल्म द केरल स्टोरी ने रिलीज से ही विवादों को जन्म दिया. कई आलोचकों ने इसे केरल की छवि खराब करने वाला बताया. फिल्म में आदाह शर्मा, सोनिया बलानी, योगिता बिहानी और सिद्धि इदनानी ने मेन भूमिका निभाई थी. फिल्म ने उन महिलाओं की कहानी दिखाई थी जो केरल से इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रभावित और भर्ती की जाती हैं. हालांकि फिल्म ने दावा किया कि ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, केरल सरकार ने इसे खारिज किया और कहा कि फिल्म गलत जानकारी फैला रही है.

विवादों और बैन के बावजूद, फिल्म ने दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता हासिल करने में सफल रही, ₹20 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने दुनिया भर में ₹300 करोड़ से अधिक की कमाई की.