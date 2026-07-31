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जब इंटीमेट सीन में माधुरी दीक्षित के साथ बेकाबू हो गए थे विनोद खन्ना? जिसने मचा दिया था बवाल, जानिए आखिर क्या हुआ था

Vinod Khanna-Madhuri Dixit Controversy: 'फिल्म 'दयावान' के चर्चित किसिंग सीन को लेकर वरिष्ठ फिल्म पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि विनोद खन्ना ने जानबूझकर ऐसा किया होगा और संभव है कि सीन निर्देशक के निर्देश पर आगे बढ़ा हो. उन्होंने यह भी माना कि घटना को लेकर सामने आई अधिकांश बातें मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं पर आधारित रही हैं तथा इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 31, 2026 3:56:26 PM IST

विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के विवादित सीन की कहानी
विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के विवादित सीन की कहानी


Vinod Khanna-Madhuri Dixit Controversy: हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्मों में शामिल ‘दयावान’ (1988) का विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्माया गया किसिंग सीन आज भी सबसे विवादित दृश्यों में गिना जाता है. वर्षों से इस सीन को लेकर अलग-अलग दावे और चर्चाएं होती रही हैं. अब इस विवाद पर वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के करीबी रहे ज्योति वेंकटेश ने अपना पक्ष रखा है. एक पॉडकास्ट बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जो बातें वर्षों से कही जाती रही हैं, उन्हें लेकर उनके पास कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि विनोद खन्ना ने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया होगा.

 मुझे नहीं लगता विनोद खन्ना ऐसा कर सकते थे’

 सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ज्योति वेंकटेश ने कहा कि उनकी विनोद खन्ना से अच्छी दोस्ती थी. उनके मुताबिक, उस समय माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री में नई थीं और यदि उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई होती, तो संभव है कि वह किसी समय इस बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखतीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और उनके पास घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है.

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निर्देशक की भूमिका भी हो सकती है

जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे विवाद में किसकी गलती रही होगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि संभव है निर्देशक के निर्देश पर शॉट जारी रखा गया हो. उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्देशक फिरोज खान थे और यदि सीन सामान्य से अधिक लंबा चला, तो यह निर्देशक के निर्देश का हिस्सा भी हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह उस समय सेट पर मौजूद नहीं थे, इसलिए निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है.

शूटिंग के दौरान क्या हुआ, इसकी जानकारी बाहर नहीं आती थी’

 ज्योति वेंकटेश ने कहा कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसकी जानकारी बाहर तभी आती है जब सेट पर मौजूद कोई व्यक्ति या संबंधित कलाकार इसके बारे में बात करे. उनके मुताबिक, उस समय मीडिया में यह खबर काफी चर्चा में रही थी कि किसिंग सीन के दौरान विनोद खन्ना ने सीमा लांघ दी थी, लेकिन उन्होंने स्वयं इस बारे में कभी विनोद खन्ना से सवाल नहीं किया.

 मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा जिससे कलाकार असहज हों’

 उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर में कभी किसी अभिनेता या अभिनेत्री से ऐसा निजी सवाल नहीं पूछा जिससे वह असहज महसूस करें. उनका कहना था कि यदि कोई कलाकार स्वयं किसी विषय पर चर्चा करता था, तभी वह उस पर सवाल पूछते थे. इसलिए उन्होंने इस विवाद पर कभी सीधे विनोद खन्ना से बात नहीं की.

 रेखा और विश्वजीत के किसिंग सीन का भी किया जिक्र

 बातचीत के दौरान ज्योति वेंकटेश ने अभिनेत्री रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी से जुड़े एक पुराने विवादित किसिंग सीन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती फिल्मी दौर में रेखा एक ऐसे किसिंग सीन के बाद भावुक हो गई थीं. हालांकि इस घटना को लेकर भी वर्षों से अलग-अलग दावे और चर्चाएं सामने आती रही हैं.

 विवाद आज भी चर्चा का विषय

 ‘दयावान’ का यह सीन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित और विवादित दृश्यों में गिना जाता है. समय-समय पर इस घटना को लेकर अलग-अलग लोगों के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया. ऐसे में इससे जुड़ी अधिकांश बातें व्यक्तिगत अनुभवों, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक चर्चाओं पर आधारित मानी जाती हैं

Tags: Vinod Khanna Madhuri Dixit Controversy
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