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500 करोड़ का राज़, मर्डर का खौंफनाक प्लान और फरार मुजरिम का खेल; OTT पर क्यों छा गई ‘विमल खन्ना’?

Vimal Khanna Review: वेब सीरीज 'विमल खन्ना' सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पर बेस्ड है. इस सीरीज में सनी हिंदुजा काफा दमदार तरीके से अपना किरदार निभाया है. सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखने वालों के लिए यह एकदम बेस्ट साबित हो सकती है.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 11:36:41 AM IST

वेब सीरीज 'विमल खन्ना' सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पर बेस्ड है.
वेब सीरीज 'विमल खन्ना' सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पर बेस्ड है.


Vimal Khanna Review: ओटीटी की दुनिया में थ्रिलर, रोमांस, क्राइम और सस्पेंस से भरी कई कहानियां देखने को मिल जाती है. कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं, जो आपके दिल में तक घर कर लेती है. अमेज़न MX प्लेयर पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज  ‘विमल खन्ना’ भी इसी लिस्ट में शामिल है. यह सीरीज मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के लोकप्रिय उपन्यास ‘मौत का खेल’ पर बेस्ड है. इस उपन्यास की कहानी को पीयूष दिनेश गुप्ता के प्रोडक्शन हाउस ‘नाम में क्या रखा है’ ने नए किरदारों को साथ दर्शकों के सामने पेश किया है. यह सीरीज एक ऐसी कहानी पेश करती है, जो वक्त और हालात से परेशान अपनी पहचान और जान बचाने की कोशिशों में लगा हुआ है. 

कैसे होती है कहानी की शुरूआत? 

इस सीरीज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है, जहां चारों तरफ केवल खतरा और मौत का डर होता है. कहानी की लीड किरदार विमल है, जिसकी जिंदगी केवल एक पल में बदल जाती है. विमल पर खुद के ही भाई की हत्या का आरोप लगाया जाता है. जिसके बाद कोर्ट उसे फांसी की सजा तक सुना देती है. वह कानून की नजर में एक खतरनाक मुसरिम होता है, जिसका मकसद असली कातिल तक पहुंचकर अपनी बेगुनाही साबित करना होता है. वह असली कातिल की खोज के लिए जेल से भाग निकलता है और फिर मुंबई पहुंच जाता है. 

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जहां उसे शुरू में लगता है कि मुंबई की भीड़ में वह सुरक्षित रह सकता है. लेकिन मुंबई में जिंदगी गुजारने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना होता है. लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात 500 करोड़ की जायदाद की मालकिन अमृत दास से होती है. अमृत उसे बीमार पति की देखभाल के लिए काम पर रख लेती है. विमल को धीरे-धीरे लगने लगता है कि अब उसे रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल गई है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही होता है. धीरे-धीरे पता लगता है कि वह एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन गया है जिसकी जड़े धीरे-धीरे गहरी होती जा रही हैं. वहां रहने वाले हर सदस्य किसी न किसी राज को छुपाकर बैठा है. विमल को एहसास होता है कि वह जिंदगी नहीं बल्कि मौत के खेल में फंस चुका है. जहां शिकारी और शिकार के बीच का अंतर पूरी तरह खत्म हो चुका है. क्या विमल की मौत के खेल से बाहर निकल पाएगा? इसका जवाब तो सीरीज में ही आपको मिलेगा. 

सीरीज के मजबूत किरदार

इस सीरीज के अभिनय पक्ष की सबसे बड़ी ताकत इसके मुख्य कलाकार हैं. Sunny Hinduja ने ‘विमल खन्ना’ की भूमिका को अत्यंत ईमानदारी और गहराई के साथ निभाया है. उन्होंने उस व्यक्ति की बेबसी, आक्रोश और मानसिक द्वंद्व को प्रभावी ढंग से दर्शाया है, जिसे समाज गलत समझता है. उनकी आँखों की अभिव्यक्ति दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है. दूसरी ओर, ईशा तलवार ने ‘अमृता दास’ के किरदार में रहस्य और प्रभाव का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत किया है. उनके संवाद और हाव-भाव चरित्र को और सशक्त बनाते हैं. सहायक कलाकारों में अक्षय आनंद, सोनल सिंह और ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया है. हालांकि कुछ छोटे किरदारों में और बेहतर अभिनय की गुंजाइश महसूस होती है.

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क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज? 

अगर आप ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें हर एपिसोड के साथ रहस्य और गहराता जाए, तो ‘विमल खन्ना’ एक अच्छा विकल्प हो सकती है. यह सिर्फ एक क्राइम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे डर की कहानी भी है जिसमें एक इंसान अपनी पहचान और सच्चाई को बचाने की कोशिश करता है. आज ओटीटी पर शोर और हिंसा से भरे कंटेंट के बीच यह सीरीज मजबूत कहानी और सस्पेंस के दम पर अलग पहचान बनाने का प्रयास करती है.

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Tags: Maut Ka KhelSunny HindujaSurender Mohan PathakVimal Khanna
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