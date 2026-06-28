Vikrant Massey: बबलू पंडित की मौत का दर्द अब भी बाकी, विक्रांत मैसी ने खोले मिर्जापुर के अनसुने राज

Vikrant Massey: आज जब ओटीटी मनोरंजन का सबसे बड़ा मंच बन चुका है, तब शायद यह याद करना दिलचस्प होगा कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं था. साल 2018 वह दौर था जब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय दर्शकों के बीच अपनी जगह बना रहे थे. उसी समय एक ऐसी वेब सीरीज आई जिसने न सिर्फ ओटीटी का चेहरा बदल दिया, बल्कि कई कलाकारों को रातों-रात स्टार बना दिया. इस सीरीज का नाम था मिर्जापुर.

विक्रांत मैसी ने यादों को साझा किया है.

मिर्जापुर का पहला सीजन रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया. इसकी कहानी, संवाद, किरदार और अपराध की दुनिया को दिखाने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि यह देखते ही देखते कल्ट सीरीज बन गई. शो में गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की जोड़ी ने खास पहचान बनाई, लेकिन पहले सीजन के अंत में बबलू पंडित की मौत ने दर्शकों को बड़ा झटका दिया था. अब सालों बाद बबलू पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी ने इस शो और उससे जुड़ी यादों को साझा किया है.

‘काश मुझे शो में नहीं मारा होता’

हाल ही में FLO Bengaluru Official से बातचीत के दौरान विक्रांत मैसी ने मिर्जापुर के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि उनके किरदार को शो में जल्दी खत्म कर दिया गया. उन्होंने कहा, “काश उन्होंने मुझे शो में नहीं मारा होता.” विक्रांत ने बताया कि जब उन्हें मिर्जापुर का ऑफर मिला था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शो इतना बड़ा हिट साबित होगा. उस समय यह सिर्फ कुछ उत्साही लोगों का एक प्रोजेक्ट था, जो मिलकर कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर रहे थे.

85 फीसदी पुरुषों ने मिलकर बनाया था मिर्जापुर

बातचीत के दौरान विक्रांत मैसी ने शो की टीम को लेकर भी एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मिर्जापुर की टीम में लगभग 85 फीसदी पुरुष शामिल थे.उनके मुताबिक,”इस प्रोजेक्ट में कई शानदार महिलाएं भी थीं, लेकिन कुल टीम का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा पुरुषों का था. चाहे कैमरे के सामने हों या कैमरे के पीछे. उन्होंने कहा कि यह उन लोगों का समूह था जो एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि वे मिलकर एक ऐसा शो बनाएंगे जो दर्शकों को प्रभावित करे. विक्रांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह कुछ लोगों के एक साथ आकर अपनी मर्दानगी और पुरुष प्रधान सोच को पर्दे पर दिखाने जैसा भी था.

रिलीज के 18 घंटे बाद ही बदल गई जिंदगी

मिर्जापुर की सफलता कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा विक्रांत मैसी के उस अनुभव से लगाया जा सकता है जिसे उन्होंने बातचीत के दौरान साझा किया. उन्होंने बताया कि जब मिर्जापुर रिलीज हुई, तब वे लखनऊ में फिल्म रामप्रसाद की तेहरवी की शूटिंग कर रहे थे. सुबह करीब 6 बजे वे शूटिंग सेट पर पहुंचे थे. उस समय तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी अगले कुछ घंटों में बदलने वाली है.

शूटिंग रोकने लगी थी फैंस की भीड़

विक्रांत ने बताया कि दिनभर शूटिंग चलती रही, लेकिन शाम होते-होते सेट के बाहर असामान्य शोर सुनाई देने लगा. फिल्म की टीम को सिंक साउंड शूटिंग में परेशानी आने लगी क्योंकि बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी. कुछ समय बाद पता चला कि शूटिंग लोकेशन के बाहर करीब 200 से 300 लोग जमा हो चुके थे. कारण सिर्फ इतना था कि खबर फैल गई थी कि ‘मिर्जापुर वाला बबलू पंडित’ वहां शूटिंग कर रहा है.

सिर्फ 24 घंटे में बन गए थे लोगों के चहेते

विक्रांत मैसी ने बताया कि यह सब कुछ सीरीज रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर हुआ था. उन्होंने कहा कि मिर्जापुर रात 12 बजे रिलीज हुई थी और अगले दिन शाम तक लोग उन्हें पहचानने लगे थे. लोग बाइक पर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे. कोई सेल्फी लेना चाहता था, कोई ऑटोग्राफ और कोई सिर्फ उनकी एक झलक देखना चाहता था. अभिनेता के मुताबिक, उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ ऐसा बनाया है जिसे दर्शकों ने दिल से स्वीकार कर लिया है.

बबलू पंडित आज भी क्यों हैं यादगार?

मिर्जापुर में बबलू पंडित का किरदार एक ऐसे युवा का था जो परिस्थितियों से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है. गुड्डू और बबलू की जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि पहले सीजन के बाद भी लोग लंबे समय तक बबलू पंडित को याद करते रहे. यही वजह है कि आज भी जब मिर्जापुर की चर्चा होती है तो बबलू पंडित का नाम जरूर सामने आता है.

अब फिर चर्चा में है मिर्जापुर

इन दिनों मिर्जापुर एक बार फिर सुर्खियों में है. वजह है इसका फिल्मी रूपांतरण. लोकप्रिय वेब सीरीज अब बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में रिलीज होने जा रही है. खास बात यह है कि फिल्म में बबलू पंडित की वापसी दिखाई जाएगी. हालांकि इस बार यह किरदार विक्रांत मैसी नहीं, बल्कि पंचायत फेम अभिनेता जितेंद्र कुमार निभाने वाले हैं. फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके चलते फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है.

जल्द विलेन के रूप में नजर आएंगे विक्रांत मैसी

वर्क फ्रंट की बात करें तो विक्रांत मैसी जल्द राजकुमार हिरानी के नए वेब प्रोजेक्ट ‘प्रीतम और पेड्रो’ में नजर आएंगे. इस सीरीज में वह एक अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाते दिखाई देंगे. शो में अरशद वारसी और वीर हिरानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह सीरीज 3 जुलाई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी.