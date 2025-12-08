Vikram Bhatt: मुंबई पुलिस ने लिया विक्रम भट्ट को हिरासत में, IVF घोटाले में 30 करोड़ का लगा आरोप, जानें सच

Vikram Bhatt: 6 दिसंबर 2025 को एक बड़े IVF घोटाले की जांच के दौरान ये मामला सामने आया. पुलिस ने आरोप मिलने पर फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. कई लोगों ने शिकायत की थी कि IVF से जुड़े उपचारों को लेकर उनकी टीम ने गुमराह करने वाली जानकारी दी थी.

IVF विशेषज्ञ डॉ. मुरडिया के अनुसार, कुछ मरीजों को इलाज की सफलता और खर्च के बारे में गलत जानकारी दी गई. कई लोगों ने बताया कि उनसे भारी रकम ली गई लेकिन वादे पूरे नहीं हुए. शिकायतों में फर्जी दस्तावेज, गलत प्रक्रियाएं बताने और कुल लगभग 30 करोड़ रुपये के नुकसान का भी जिक्र है.

विक्रम भट्ट का जवाब

विक्रम भट्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है. उनका कहना है कि ये सब झूठ पर आधारित है और समय आने पर सच सामने आ जाएगा. उन्होंने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया है.

क्या विक्रम भट्ट, महेश भट्ट से जुड़े हैं?

फिल्म इंडस्ट्री में भट्ट उपनाम को लेकर अक्सर भ्रम होता है. कई लोग मान लेते हैं कि निर्देशक विक्रम भट्ट का संबंध महेश भट्ट, पूजा भट्ट या आलिया भट्ट से है. हकीकत ये है कि दोनों परिवारों का एक-दूसरे से कोई रिश्तेदारी संबंध नहीं है. उनकी पहचान सिर्फ पेशेवर लेवल पर है.

विक्रम भट्ट का पारिवारिक बैकग्राउंड

विक्रम भट्ट एक अलग भट्ट परिवार से आते हैं. उनके पिता प्रवीण भट्ट जाने-माने सिनेमैटोग्राफर हैं और दादा विजय भट्ट प्रसिद्ध फिल्मकार थे, जिन्होंने प्रकाश पिक्चर्स की स्थापना में योगदान दिया. विक्रम की बेटी कृष्णा भट्ट भी फिल्मों में काम कर रही हैं.

महेश भट्ट का परिवार अलग है

महेश भट्ट के पिता नानाभाई भट्ट भी फिल्म निर्माता थे. उनके बच्चे पूजा, आलिया, राहुल और शाहीन फिल्म जगत में सक्रिय हैं. महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट एक बड़े निर्माता हैं. इन दोनों परिवारों का एक-दूसरे से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, हालांकि विक्रम भट्ट ने अपने शुरुआती करियर में महेश भट्ट के साथ काम किया था, जिससे ये भ्रम पैदा हुआ.

विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी

श्वेताम्बरी को तब व्यापक ध्यान मिला जब 2020 में उनकी और विक्रम भट्ट की शादी की खबर सामने आई. महामारी के समय ये विवाह निजी रूप से हुआ और बाद में दोनों ने इसे सार्वजनिक किया. उनकी मुलाकात श्वेताम्बरी की एक कला प्रदर्शनी के लिए किए गए एक कविता प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी, जो बाद में एक रिश्ते में बदल गई.

श्वेताम्बरी के पहले विवाह से दो बेटे हैं, जबकि विक्रम भट्ट की एक बेटी है. शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया है जिसमें पारस्परिक सम्मान और समझ को महत्व दिया जाता है. वे अपनी निजी जिंदगी को शांत और सहज तरीके से संभालना पसंद करते हैं.