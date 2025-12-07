विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस ने किस केस में किया गिरफ्तार? यहां जानें- पूरा मामला

Vikram Bhatt Arrest: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट को राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मुंबई के यारी रोड से गिरफ्तार किया है. उन पर उदयपुर के एक डॉक्टर से फिल्मों के नाम पर ₹30 करोड़ की ठगी करने का गंभीर आरोप है. राजस्थान पुलिस अब बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी देगी, जिसके बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए उदयपुर ले जाया जाएगा. आखिर पूरा मामला क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं.

क्या है पूरा मामला? (What is the whole matter?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 20 दिन पहले उदयपुर में इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉ. अजय मुर्डिया ने विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ ₹30 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था. भूपालपुरा थाने में दर्ज FIR के मुताबिक आरोपियों ने डॉ. मुर्डिया को फिल्मों में इन्वेस्ट करने पर ₹200 करोड़ का अच्छा-खासा प्रॉफिट दिलाने का लालच दिया था. जांच में जानकारी सामने आई कि डॉ. अजय मुर्डिया ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए विक्रम भट्ट की कंपनी के साथ डील की थी.

विक्रम भट्ट पर क्या-क्या आरोप हैं? (What are the allegations against Vikram Bhatt?)

यह भी आरोप है कि चार फिल्मों के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए थे, लेकिन सिर्फ दो ही बनीं और डॉक्टर को राइट्स नहीं दिए गए. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकली और ओवरवैल्यूड बिल बनाकर फंड की हेराफेरी की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर पुलिस ने सात दिन पहले विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और सभी आठ आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था. नोटिस में सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था. इस नोटिस के बाद आरोपी बिना परमिशन के देश से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे.

मुंबई से विक्रम भट्ट को किया गया गिरफ्तार (Vikram Bhatt arrested from Mumbai)

विक्रम भट्ट को महाराष्ट्र (मुंबई) में अरेस्ट किया गया था, जबकि केस राजस्थान (उदयपुर) में रजिस्टर हुआ था. जब किसी आरोपी को अपराध क्षेत्र के बहार किसी दूसरे राज्य या शहर से गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर वापस लाने के लिए लोकल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होती है. पुलिस को उम्मीद है कि उदयपुर ले जाकर उनसे पूछताछ करने पर वे इस पूरे ₹30 करोड़ के फ्रॉड के मास्टरमाइंड और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी दूसरी ज़रूरी डिटेल्स का पता लगा सकते हैं.

